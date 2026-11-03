Hackeo a Binance: la empresa informó que repuso el 98% de los activos afectados y amplió los retiros

La plataforma habilitó nuevas operaciones en Ethereum y Solana. Desde la reapertura del domingo, la salida neta sumó unos u$s5.276 millones.

Binance aseguró que absorberá las pérdidas del ciberataque del 29 de octubre sin trasladarlas a los usuarios.

Binance informó este martes que repuso el 98% de los activos en tokens afectados por el ciberataque del 29 de octubre , en el que fueron sustraídos aproximadamente u$s6.300 millones . La cifra supera el 95% informado en su actualización anterior y coincide con una nueva etapa de reapertura de retiros.

En su informe preliminar, la compañía reiteró que asumirá el impacto financiero del robo sin trasladar las pérdidas a sus usuarios . También aseguró que reservó más del 100% de los fondos necesarios para cubrir la pérdida y que el avance de la reposición puede consultarse en su página de Prueba de Reservas (Proof of Reserves).

El 98% corresponde a los activos que Binance informó haber repuesto . El comunicado no indica que la empresa haya recuperado ese porcentaje de los fondos sustraídos a los atacantes.

La segunda etapa de reapertura comenzó este martes 3 de noviembre a la 1:00, hora argentina (04:00 UTC) . Binance confirmó que primero restableció los retiros de RLUSD, USD1, TUSD, FDUSD y XUSD en Ethereum , y luego amplió la habilitación en esa red a otros activos, entre ellos BTC, ENA, USDE, LINK y SHIB .

La plataforma también reanudó los retiros en Solana para activos como USD1, FDUSD, RENDER, JUP y BONK . La disponibilidad depende de cada combinación de activo y red , por lo que los usuarios pueden consultar si una operación está habilitada en la pantalla de retiros o en la página de estado de redes de Binance.

La compañía indicó que seguirá incorporando activos a medida que complete las verificaciones de seguridad y operatividad. También advirtió que el volumen de operaciones podría generar demoras temporales y precisó que los depósitos permanecen habilitados.

Según el gráfico de Binance, los depósitos superaron a los retiros por u$s10 millones en la última hora del período analizado.

Los depósitos superaron a los retiros en la última hora del balance

Entre las 06:00 UTC del 1° de noviembre y las 04:00 UTC del 3 de noviembre, Binance registró retiros por u$s10.970 millones y depósitos por u$s5.695 millones. El gráfico difundido por la plataforma informó una salida neta acumulada de u$s5.276 millones en ese período.

En el último intervalo del gráfico, iniciado a las 03:00 UTC del martes, ingresaron u$s193 millones y salieron u$s183 millones. El saldo fue positivo en u$s10 millones durante esa hora, aunque el acumulado desde la reapertura del domingo siguió siendo negativo.

Qué informó Binance sobre las medidas de seguridad tras el hackeo

En su informe preliminar, Binance señaló que cerró los puntos de entrada identificados en el ataque y reconstruyó o reemplazó los sistemas comprometidos. También indicó que endureció los controles sobre los dispositivos, reforzó las verificaciones de riesgo en el servicio de billeteras y amplió el uso de inteligencia artificial para detectar anomalías.

La empresa explicó que mantendrá en reserva algunos detalles técnicos para evitar que puedan utilizarse en futuros ataques. Además, anunció que incorporará a firmas de seguridad independientes para realizar una revisión adicional.