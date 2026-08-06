Billetes de dólares: qué hacer si te entregan "cara chica" o unidades deterioradas

En Argentina existe la manera de deshacerte de los ejemplares que no se suelen aceptar, para que tus ahorros mantengan su valor.

Muchas personas suelen dudar cuando reciben dólares con un diseño antiguo o con señales de desgaste, ya que creen que esos papeles perdieron valor o que ya no pueden circular. Pero la realidad es que la normativa vigente establece un mecanismo para reemplazarlos.

En la Argentina existe un procedimiento impulsado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que permite entregar este tipo de billetes en entidades financieras adheridas. Como todavía no hay un plazo límite para hacer este trámite, el objetivo es facilitar el recambio y que los ejemplares tengan valor.

Los dólares conocidos como "cara chica" , emitidos por la Reserva Federal de Estados Unidos hasta 1996, continúan siendo válidos. De todas formas, en el mercado informal muchas veces reciben una cotización inferior, razón por la cual la mayoría de los ahorristas buscan reemplazarlos por ejemplares más recientes .

Por su parte, el BCRA prorrogó por tiempo indeterminado el sistema que autoriza a las entidades financieras a recibir billetes estadounidenses de diseños antiguos o con deterioros físicos. La decisión quedó establecida mediante la Comunicación "A" 8352 , que eliminó el vencimiento previsto originalmente para el 31 de diciembre de 2025 .

Con este esquema, los bancos que adhieren pueden aceptar esos billetes y remitirlos al Banco Central . Luego, el organismo los envía a la Reserva Federal de Estados Unidos para su destrucción y posterior reemplazo por nuevos ejemplares. La participación de las entidades financieras es voluntaria, por lo que no todos los bancos ofrecen el servicio. Una de las entidades que confirmó su adhesión fue el Banco Nación .

El procedimiento no tiene costo para las entidades adheridas, ya que el Banco Central actúa como intermediario durante todo el proceso. Antes de la creación de este mecanismo, muchos bancos tenían que recurrir a instituciones financieras internacionales para gestionar el recambio, implicando gastos adicionales.

De todas formas, para que un billete pueda ingresar al circuito de reemplazo debe cumplir determinados requisitos establecidos por la Reserva Federal. El principal consiste en conservar más del 50% de su superficie, además de permitir la identificación de la denominación y de las medidas de seguridad. También pueden aceptarse ejemplares con manchas, humedad, moho, restos de líquidos, tinta u otras marcas, siempre que conserven las condiciones mínimas exigidas para verificar su autenticidad.

Por el otro lado, quedan completamente excluidos los billetes mutilados o aquellos cuyo estado físico impide comprobar su valor. Si falta la mitad o más del papel, o si presenta daños tan severos que comprometen su integridad, no podrá ingresar a este sistema de recambio.

Existen maneras de cambiar los dólares "cara chica". Pexels

Paso a paso: cómo cambiar los dólares "cara chica”

Antes de iniciar el trámite, hay que confirmar que la entidad financiera elegida participa del programa impulsado por el BCRA. Como la adhesión no es obligatoria, este paso evita pérdidas de tiempo y te permite conocer las condiciones específicas de cada banco. Una vez que se tiene la confirmación, el procedimiento es así:

Consultar si la sucursal recibe billetes de diseños antiguos o deteriorados

Presentar los ejemplares en la ventanilla para que el personal verifique su autenticidad

Comprobar que cada billete conserve más del 50% de su superficie y permita identificar la denominación y los elementos de seguridad

Esperar la validación del depósito por parte de la entidad financiera

Elegir si el dinero permanecerá acreditado en una cuenta o si se retirará posteriormente en ejemplares de series más recientes, según las condiciones fijadas por el banco

Cada entidad define los plazos para completar el proceso y entregar los nuevos billetes. Los ejemplares deben entregarse estirados, con bordes alineados y sin subdivisiones dentro de los fajos. No se admiten paquetes armados con bandas elásticas o clips que separen grupos menores dentro de un mismo ciento.

Si un banco no participa del programa, se puede consultar a otras entidades públicas o provinciales adheridas al mecanismo. También se puede acudir a la Oficina de Grabado e Impresión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ofrece un servicio gratuito para el reemplazo de billetes parcialmente destruidos o extremadamente deteriorados. Ese organismo procesa cada año canjes por un valor de u$s30 millones.