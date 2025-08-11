Wall Street opera con tendencia dispar en la previa del dato de inflación de EEUU







En una semana con pocos datos macroeconómicos, el foco también estará puesto en las negociaciones de EEUU con China y Rusia.

Una sorpresa al alza de la inflación de EEUU pondría en dudas las previsiones del mercado sobre un recorte de tipos en septiembre. Depositphotos

Los principales índices de Wall Street operan al alza con incrementos moderados, mientras el foco de los inversores está puesto en un informe crucial sobre la inflación de Estados Unidos, un dato que determinará el rumbo del dólar en los mercados internacionales.

En Asia, las bolsas cerraron al alza. La bolsa de Shanghái subió 0,34%, mientras el Hang Sheng de Hong Kong lo hizo con 0,19%. Por su parte, el Nikkei 225 de Japón saltó 1,85%. En Europa, la situación es inversa: el Euro Stoxx baja 0,30%, el DAX alemán baja 0,51%, el CAC francés 0,55% y el FTSE británico sube 0,34%.

Mientras tanto, en la bolsa norteamericana la tendencia es mixta: el índice industrial Dow Jones baja 0,32% hasta los 44270,00 puntos, el S&P 500 se mantiene neutro en los 6417,75 puntos. Por su parte, el índice de empresas tecnológica Nasdaq 100 apenas se mueve un 0,14%, con 23724,75 puntos.

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones El dato clave de la semana se conocerá mañana. Depositphotos Qué mira Wall Street El principal dato económico será el de los precios al consumidor en EEUU que se conocerá este martes. Los analistas esperan que el impacto de los aranceles impulse la inflación subyacente un 0,3%, hasta un ritmo anual del 3%, alejándose del objetivo de la Reserva Federal del 2%.

Una sorpresa al alza pondría en dudas las previsiones del mercado sobre un recorte de tipos en septiembre, aunque los expertos asumen que tendría que ser una cifra muy alta, dado que la caída de las tasas de interés domina las perspectivas: el 86,4% espera una reducción en los tipos.

Además, se suman las presiones políticas a la Fed: el presidente estadounidense, Donald Trump, nombró a Steve Miran para la Junta de Gobernadores, mientras el secretario del Tesoro, Scott Bessent, brindó detalles sobre el perfil que quieren para suceder al actual presidente, Jerome Powell, cuyo mandato finaliza en mayo. Negociaciones clave de Trump El comercio y la geopolítica también van a ser importantes esta semana. Se espera que el plazo de imposición de aranceles estadounidenses a China, que vence el martes, se extienda nuevamente. Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder ruso, Vladímir Putin, se reunirán en Alaska el viernes para debatir el fin de la guerra en Ucrania.