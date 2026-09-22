Insólito robo en San Juan: se llevó una cámara de seguridad, la instaló en su casa y el dueño lo observó en vivo + Agregar ámbito en









Sucedió en un barrio de la localidad de Rawson y durante el allanamiento también se secuestró un arma. El delincuente la instaló en una habitación de su casa, donde fue visto maniobrando celulares y computadoras.

Se trata de una cámara de seguridad "IMOU Bullet", instalada en el frente de un domicilio de Rawson, San Juan. Gentileza: Cadena 3

La Policía de Rawson, provincia de San Juan, allanó una vivienda luego de que un hombre se robara una cámara de seguridad. Sin darse cuenta, el delincuente fue monitoreado en vivo, ya que el dispositivo permanecía conectado al celular de su dueño.

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Luego de que el damnificado denunciara que desconocidos sustrajeron de su domicilio una cámara de seguridad "IMOU Bullet", colocada en el frente de su vivienda, se inició la investigación. Resultó que el propietario del dispositivo conservaba el código de acceso temporal a la aplicación de monitoreo, logró conectarse y visualizó en vivo la habitación del delincuente, indicó NA

Insólito robo en San Juan: se llevó una cámara, la instaló y fue observado por el dueño De esa manera, la víctima del robo logró ver cómo un hombre manipulaba celulares, computadoras y otros elementos, por lo que realizó la denuncia en la Subcomisaría Ansilta, desde donde lograron reconstruir la ubicación del dispositivo.

Se trataba de una vivienda del barrio Alameda, a donde acudió la Policía. Además, hallaron un arma de fabricación casera de aire comprimido. El principal sospechoso fue identificado como Carlos Esteban Butierres, quien no se encontraba en la vivienda al momento del allanamiento y sobre el que ahora pesa un pedido de captura.

La Policía allanó el domicilio del delincuente y también encontró un arma de fabricación casera de aire comprimido. Gentileza: San Juan 8 Mapa del robo de autos en el AMBA: las zonas más afectadas y cuáles son los modos de hurto El escenario del delito automotor en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires registró una variación operativa clave durante agosto. Según los datos informados por el Centro de Comando y Control de Ituran Argentina a través de su Indicador de Robo Vehicular (IRV), el hurto sin uso de violencia continúa ganando margen de participación frente a los asaltos a mano armada.

En cuanto al desglose geográfico y de horarios: Zona Sur lidera la estadística: con el 41,67% de la totalidad de los hechos, desplazó a la Zona Oeste (36,11%) como la región con mayor siniestralidad. La Capital Federal trepó al 16,67% , mientras que la Zona Norte cerró el cuadro con el 5,56% .

con el de la totalidad de los hechos, desplazó a la como la región con mayor siniestralidad. La trepó al , mientras que la cerró el cuadro con el . Fuerte salto en las madrugadas: la franja horaria comprendida entre las 00:00 y las 06:00 horas casi duplicó sus registros al situarse en el 20,83% de los hechos. La franja más peligrosa, no obstante, se mantuvo entre las 18:00 y las 24:00 (31,94%) .

la franja horaria comprendida entre las casi duplicó sus registros al situarse en el de los hechos. La franja más peligrosa, no obstante, se mantuvo entre las . Martes a la cabeza: el segundo día de la semana fue el momento con más golpes delictivos (19,44%), seguido de cerca por los viernes (18,06%). Los miércoles registraron la menor actividad delictiva, con apenas el 8,33% del total. En materia de logística delictiva, las acciones concretadas por parejas de asaltantes (32,35%) o por grupos de tres y cuatro personas (29,41% cada uno) abarcaron casi la totalidad de las denuncias procesadas por la firma de rastreo.