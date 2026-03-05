Los gurúes de la city elevaron sus pronósticos de inflación: estimaron 2,7% para febrero y 26,1% para 2026

Tras la aceleración del IPC en enero, el sector privado ajustó al alza sus proyecciones. En paralelo, mejoraron sus expectativas para el PBI luego del último dato oficial, que sorprendió de manera positiva.

Los gurúes de la city elevaron sus pronósticos de inflación , tras la aceleración que mostraron los precios en el inicio de 2026. En paralelo, también hicieron leves ajustes alcistas a las proyecciones de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) y redujeron sus previsiones para el valor del dólar.

Este jueves el Banco Central (BCRA) publicó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado a fines de febrero, en el cual participaron 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, y 12 entidades financieras. La estimación para la inflación de febrero fue del 2,7% , cuando en el REM previo se esperaba un 2,1% para el mes en cuestión.

Para los siguientes cinco meses las estimaciones también subieron. De este modo, para el acumulado del año el sector privado prevé un aumento del 26,1% , 3,6 puntos porcentuales (p.p) por encima de lo que indicaba el informe de enero.

El economista Federico García Martínez destacó que las expectativas a seis y doce meses fueron las mayores desde abril de 2025 . Además, subrayó que fue el octavo REM consecutivo en el que se eleva el pronóstico para el primer mes de la muestra y el tercero en el que se espera mayor inflación para cada uno de los 6 meses siguientes.

Vale recordar que en enero el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC escaló 2,9%, por encima de lo que esperaba el mercado. Para febrero, las consultoras no fueron mucho más optimistas, debido al impulso generado por las subas en carnes y en las tarifas de energía y transporte público.

Proyecciones para el dólar, tasa de interés y PBI

En paralelo, la pax cambiaria llevó a los gurúes a reducir sus expectativas para el aumento del dólar. En líneas generales, esperan que el tipo de cambio oficial aumente por debajo de la inflación, tanto en el acumulado de 2026 (+17,9%) como en los próximos 12 meses, aunque para julio y agosto las proyecciones para el "billete verde" sí superaron a las del IPC, lo cual puede indicar una cambio de tendencia a partir del segundo semestre.

Por otra parte, quienes participaron del REM pronosticaron una TAMAR de bancos privados para marzo de 31,3% TNA (+1,2 p.p. respecto al REM anterior), equivalente a una tasa efectiva mensual de 2,6%. Para diciembre, la TNA esperada fue de 24%, equivalente a un rendimiento efectivo mensual del 2%.

En cuanto al PBI, se espera un crecimiento del 3,4% para 2026. Los cálculos se corrigieron al alza luego de la publicación del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC de diciembre, que sorprendió de manera positiva, aunque mantuvo la heterogeneidad sectorial que viene observándose ya desde hace meses.

Adicionalmente, el informe del BCRA exhibió mejoras en las expectativas para el superávit comercial y fiscal.