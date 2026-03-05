Luis Caputo defendió el rumbo del Gobierno tras críticas de la UIA y pidió sacar "los dólares del colchón"

El ministro de Economía respondió a cuestionamientos del sector industrial, defendió la apertura de importaciones y aseguró que el plan económico es “capitalismo de mercado”

Para Luis Caputo, el plan económico “es un modelo de capitalismo de mercado, de la gente, no antiempresario”.

El ministro de Economía, Luis Caputo , defendió este jueves el rumbo económico del gobierno de Javier Milei tras críticas de la Unión Industrial Argentina (UIA) y aseguró que el plan oficial “es un modelo de capitalismo de mercado, de la gente, no antiempresario” .

Las declaraciones se produjeron luego del pedido del sector industrial y de los cuestionamientos de su titular, Martín Rappallini . Durante su participación en el 7º Foro de Inversiones & Negocios , realizado en Mendoza y organizado por el gobierno provincial y el Consejo Empresario Mendocino , el funcionario defendió la orientación económica del Ejecutivo.

“ Es con los empresarios que se ganan su mercado, como tiene que ser ”, afirmó Caputo, al tiempo que respaldó la apertura de las importaciones impulsada por el Gobierno.

En ese marco, sostuvo que obligar a los consumidores a pagar precios más altos para proteger a determinados sectores productivos resulta injusto. “ Forzar a que la gente tenga que pagar un neumático cuatro veces lo que vale o una prenda de vestir tres, cinco u ocho veces lo que vale es inmoral, injusto y agresivo ”, remarcó.

El ministro insistió en que ese tipo de esquema no constituye una verdadera política industrial . “Nada tiene que ver con un proyecto industrial; es un proyecto inmoral, injusto, ineficiente y regresivo porque el que menos puede defenderse contra este tipo de modelo es el que menos tiene ”, subrayó.

En relación con la situación económica general, Caputo afirmó que existen razones para mantener una mirada positiva. “No hay razón para ser pesimista, tenemos todas las razones para ser optimistas: Gobierno, empresarios y la gente. Estamos todos juntos en esto, la velocidad a la que salimos es importante”, señaló.

Luis Caputo: "Ustedes están perdiendo plata, tienen los dólares en sus casa"

El funcionario también retomó el mensaje difundido recientemente en una publicidad del Banco Nación y volvió a convocar a los ahorristas a depositar sus dólares en el sistema financiero. “Ustedes están perdiendo plata, tienen los dólares en sus casas, pero el que más pierde es el país”, advirtió.

En ese sentido, pidió confiar en la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca incentivar la formalización de fondos no declarados. “A la Argentina le va a ir bien irremediablemente, pero la velocidad a la que crecemos es importante porque todavía hay gente que la está pasando mal”, planteó.

Caputo, quien también fue ministro de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri, atribuyó parte de los problemas económicos actuales a la histórica falta de confianza en el país. “La desconfianza que Argentina viene generando desde hace décadas joroba y mucho a la hora de recuperar la economía”, explicó.

Por último, sostuvo que la Ley de Inocencia Fiscal ofrece garantías para quienes decidan ingresar dinero no declarado al sistema financiero. Según detalló, la norma “blinda absolutamente” a quienes lleven esos fondos a bancos o a Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC).

“Lo único que tiene que hacer es adherirse al Régimen de Ganancias Simplificado. Incluimos también a las ALyC porque todavía hay bancos que se toman atribuciones que no les pedimos por ley”, concluyó.