Expoagro 2026: los bancos salen a competir con créditos en pesos y dólares para el campo

Las entidades financieras desembarcan en Expoagro 2026 con una fuerte batería de créditos, financiamiento en dólares, herramientas digitales y beneficios especiales para productores. El objetivo es apuntalar la inversión en maquinaria, insumos y tecnología en uno de los motores de la economía argentina.

La vigésima edición de Expoagro , que se realizará del 10 al 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás , volverá a reunir a los principales actores del sector agroindustrial y al sistema financiero que busca posicionarse como socio estratégico del campo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un contexto en el que el financiamiento resulta clave para impulsar la inversión productiva , los bancos llegan a la megamuestra con propuestas que incluyen créditos en pesos y dólares, préstamos prendarios para maquinaria, herramientas digitales, financiamiento para insumos y servicios especializados para productores y empresas de la cadena agroindustrial .

A continuación, las principales propuestas de las entidades financieras que participarán de la exposición.

El Banco Credicoop participará de Expoagro con una oferta integral de financiamiento orientada a la producción agropecuaria.

Entre sus propuestas se destaca la Tarjeta AgroCabal , que permitirá financiar compras realizadas durante la exposición —tanto de agroinsumos como en remates de hacienda— con plazos de hasta un año y condiciones especiales .

Además, la entidad ofrecerá:

Créditos para la adquisición de bienes de capital , en pesos y dólares, mediante convenios con proveedores de maquinaria agrícola.

Descuento de cheques de pago diferido con condiciones especiales para expositores presentes en la muestra.

Leasing Credicoop , con plazos de 31 meses para rodados y maquinaria vial y hasta 49 meses para maquinaria agrícola .

Créditos de inversión y capital de trabajo en dólares.

También presentará la Cuenta Corriente Digital Agro, que puede abrirse desde la app Credicoop Móvil con bonificación de hasta un año, y soluciones vinculadas al comercio exterior como financiación de importaciones y prefinanciación y financiación de exportaciones.

Banco Macro

El Banco Macro participará de la edición número 20 de Expoagro con una propuesta centrada en la digitalización y el financiamiento adaptado al ciclo productivo del agro.

Una de las herramientas destacadas es Crédito Simple Agro, una solución 100% digital que permite a los productores obtener una calificación crediticia desde el celular y acceder a líneas de financiamiento inmediatas para maquinaria agrícola o capital de trabajo.

Otra de las apuestas del banco es Red Agro, una plataforma que permite que los proveedores de insumos financien a los productores con plazos acordes al ciclo productivo y cobro de contado, con condiciones especiales y gestión totalmente digital.

La entidad también ofrecerá:

Préstamos prendarios en pesos y dólares para maquinaria agrícola y utilitarios, con plazos de hasta 60 meses .

Financiamiento para capital de trabajo y otras líneas diseñadas específicamente para el sector.

La plataforma Campo Simple, que permite comprar insumos con financiación y precios preferenciales.

Además, el banco cuenta con alianzas comerciales con más de 200 proveedores y 300 fabricantes y concesionarios de maquinaria agrícola, lo que amplía las opciones de financiamiento disponibles durante la muestra.

Banco Nación

El Banco Nación también dirá presente en Expoagro con un amplio abanico de líneas crediticias para acompañar al sector agroindustrial.

Durante la feria, la entidad ofrecerá líneas exclusivas en pesos y en dólares para la compra de maquinaria nueva y usada, así como camiones utilitarios y otros bienes de capital.

Desde la entidad destacaron que la participación busca reforzar la asistencia financiera a las micro, pequeñas y medianas empresas del agro, facilitando el acceso a crédito para la compra de insumos y la renovación tecnológica.

El banco llega a la muestra tras haber batido récord de operaciones en financiamiento para el sector agroindustrial en la edición 2025, consolidando su rol como uno de los principales proveedores de crédito para el campo.

ICBC

El ICBC participará de Expoagro como sponsor internacional con una propuesta que combina financiamiento, asesoramiento comercial y oportunidades de negocios internacionales.

La entidad priorizará el financiamiento de maquinaria mediante leasing y préstamos prendarios, además de ofrecer soluciones de capital de trabajo y la tarjeta Visa ICBC Campo, orientada a la compra de insumos.

Según el banco, el objetivo es alinear el financiamiento al ciclo productivo del agro, optimizando la estructura financiera de productores y empresas.

La entidad también buscará reforzar su rol como puente entre Argentina y China, promoviendo oportunidades de inversión y comercio bilateral para empresas vinculadas al sector agroindustrial.

Banco Provincia

El Banco Provincia llegará a Expoagro con una propuesta reforzada de financiamiento para inversión y capital de trabajo, con tasas preferenciales y nuevas herramientas digitales.

Una de las principales novedades será Procampo Digital en dólares, una herramienta que permite financiar insumos, combustible o hacienda en moneda extranjera desde el home banking, con plazos de hasta 360 días.

Además, la entidad ofrecerá:

Financiación para maquinaria agrícola y bienes de capital , nuevos y usados.

Posibilidad de financiar hasta el 100% del valor de la factura , incluyendo IVA.

Tasas preferenciales para tecnología aplicada al agro y maquinaria producida en la provincia de Buenos Aires.

Durante la exposición también habrá beneficios especiales para los primeros clientes que concreten operaciones, como períodos de gracia en créditos y bonificaciones en seguros.

Provincia Microcréditos

Dentro del ecosistema del Banco Provincia, Provincia Microcréditos presentará líneas de financiamiento destinadas a productores independientes, emprendimientos agroecológicos y cooperativas.

Las líneas contemplan montos de hasta $17,6 millones, con tasas bonificadas y sin comisión de otorgamiento.

Entre las opciones disponibles se destacan:

Capital de trabajo con tasas desde el 37% TNA para productores agropecuarios.

Líneas con tasas desde el 28% TNA para productores agroecológicos .

Condiciones especiales para emprendedoras rurales, con tasas más bajas.

La entidad también ampliará el acceso al financiamiento a cooperativas agropecuarias, agroalimentarias y de servicios, con subsidios de tasa de hasta 10 puntos y bonificaciones adicionales.

Banco Galicia

En una nueva edición de Expoagro, Galicia refuerza su vínculo con el campo argentino con una propuesta que combina financiamiento, tecnología y soluciones digitales para productores y empresas de toda la cadena agroindustrial.

“En Galicia trabajamos para acompañar al agro con una mirada integral, entendiendo los desafíos productivos y financieros de cada eslabón de la cadena”, señaló Marcelo Iraola, gerente de Banca Mayorista de Galicia.

Entre las novedades, el banco sumará soluciones de financiamiento para el sector ganadero, incluyendo créditos de largo plazo con garantía sobre hacienda para la compra de reproductores, retención de vientres e inversiones productivas.

Además, presentará nuevas alternativas de crédito basadas en activos reales digitalizados, que permiten convertir granos, hacienda y contratos forwards en financiamiento mediante la tecnología de Siloreal integrada a la plataforma Nera.

La propuesta también incluye financiación para maquinaria agrícola en pesos y dólares, líneas para insumos y hacienda a través de Nera, capital de trabajo con descuento de cheques de hasta 360 días y líneas sustentables con tasas preferenciales para prácticas productivas responsables.

Santander

El Banco Santander también estará presente en Expoagro 2026 con una propuesta enfocada en impulsar el financiamiento digital del sector agropecuario y facilitar el acceso al crédito para productores y empresas de la cadena agroindustrial.

Una de las principales apuestas será el fortalecimiento de NERA, el ecosistema digital que conecta a productores, proveedores y entidades financieras en una plataforma 100% online para realizar operaciones de financiamiento y pagos de forma ágil.

“Estamos dando un paso más en la forma de financiar al agro, integrando el crédito con herramientas digitales que le ahorran tiempo y le dan más opciones al productor. NERA es clave en ese camino”, señaló Nicolás Low, Head de Agronegocios de Santander Argentina.

Durante la muestra, la entidad ofrecerá líneas de financiamiento para la compra de insumos agrícolas y ganaderos, maquinaria y bienes de capital, además de capital de trabajo para financiar campañas, con condiciones especiales de tasa y plazo y la posibilidad de gestionar las operaciones de forma digital.

BBVA

El BBVA participará de Expoagro con una fuerte apuesta por la tecnología y la inteligencia artificial aplicada al financiamiento del agro.

Entre las novedades se encuentra BBVA Agro Advisor, un asistente basado en inteligencia artificial que permite analizar información productiva y agronómica para mejorar el asesoramiento financiero a los productores.

En materia de financiamiento, el banco ofrecerá:

Préstamos a sola firma en dólares a 360 días con tasa del 4,9% .

Financiamiento para maquinaria agrícola en dólares con plazos de hasta 5 años .

Convenios con fabricantes que permiten acceder a tasas preferenciales e incluso 0% en algunos casos.

Además, el banco presentará un calificador crediticio basado en inteligencia artificial, que permite asignar líneas de crédito a partir del CUIT del productor y datos productivos.

Banco Patagonia

El Banco Patagonia participará por sexto año consecutivo en Expoagro, con una propuesta centrada en financiamiento alineado al ciclo productivo y soluciones para la gestión financiera de empresas del sector.

Entre sus propuestas se destacan:

Créditos para inversión y capital de trabajo .

Convenios de financiación en pesos y dólares con tasas competitivas .

Herramientas para administración de pagos, cobros y flujos financieros.

Durante la muestra también impulsará la tercera edición del Premio Patagonia Agro, orientado a reconocer iniciativas tecnológicas aplicadas al sector agroindustrial.

Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG)

En paralelo, la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG) participará en Expoagro con el panel “El crédito que mueve al agro”, donde se analizarán los desafíos y oportunidades del financiamiento productivo.

El encuentro se realizará el 11 de marzo en el Auditorio AgTech y contará con la participación de referentes del sistema financiero y del mercado de capitales.

En un contexto que exige mayor competitividad, innovación e inversión sostenida, el financiamiento se consolida como uno de los factores centrales para impulsar el crecimiento del sector agroindustrial argentino.

Banco Comafi

El Banco Comafi también participará de Expoagro 2026 con una propuesta de financiamiento orientada a acompañar al sector agroindustrial y a toda su cadena de valor. Bajo el lema “Sembramos oportunidades para tu campo”, la entidad presentará distintas alternativas de crédito, entre las que se destacan financiamiento de maquinaria agrícola mediante leasing 100% financiado con beneficios impositivos y créditos prendarios en pesos y dólares con plazos de hasta 60 meses.

Además, ofrecerá préstamos para la cadena de valor de semilleras e insumeras con plazos de hasta 15 meses, así como préstamos en dólares con cesión de forward a 180 días.

La propuesta también incluye herramientas del mercado de capitales, como pagarés, descuento de cheques y emisión de obligaciones negociables bajo régimen PyME, además de la posibilidad de acceder a financiamiento digital a través de NERA, la plataforma que permite gestionar créditos para la compra de insumos en pesos o dólares de forma 100% online.

“Desde Comafi continuamos acompañando al sector del agro y la industria, ofreciendo propuestas de financiación que se adapten a cada ciclo productivo”, señaló Ricardo Gerk, Head de Banca Comercial de Comafi.