Créditos hipotecarios: Banco Ciudad posterga el pago de cuotas a vecinos afectados del complejo Estación Buenos Aires









La medida implica que durante marzo, abril y mayo no se debitarán las cuotas de los préstamos vinculados a las unidades afectadas. Esos pagos serán diferidos y se trasladarán a los tres meses posteriores al final del plazo original acordado para cada crédito.

El Banco Ciudad acompaña las acciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El Banco Ciudad dispuso una prórroga de 90 días para el pago de las cuotas de créditos hipotecarios correspondientes a los vecinos de la zona 2 del complejo Estación Buenos Aires, quienes actualmente se encuentran imposibilitados de habitar sus viviendas.

Desde la entidad explicaron que el Banco Ciudad se comunicará con los titulares de los préstamos a partir del viernes 6 de marzo para informarles la propuesta de espera y el diferimiento del pago. Además, aclararon que la medida se implementará de manera automática, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional por parte de los clientes.

De esta manera, el Banco Ciudad acompaña las acciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para asistir a los vecinos afectados por la evacuación de departamentos en cuatro edificios del complejo habitacional Estación Buenos Aires, ubicado en el barrio de Parque Patricios.

El complejo fue desarrollado en el marco del programa ProCreAr, y la evacuación preventiva de las viviendas generó dificultades para que los propietarios puedan residir en los inmuebles, motivo por el cual se dispuso la postergación del pago de las cuotas hipotecarias mientras se resuelve la situación.

