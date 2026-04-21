Netflix sigue apostando fuerte por la animación para adultos y sumó a su catálogo una propuesta que rápidamente empezó a llamar la atención. Se trata de una serie ideal para quienes buscan historias con humor ácido, personajes complejos y una mirada distinta sobre la vida cotidiana.
La nueva serie de Netflix que no te podés perder si sos fanático de BoJack Horseman
Con humor ácido, personajes profundos y complejos y una mirada un poco distorsionada de la realidad, esta producción te va a encantar.
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Si sos fanático de BoJack Horseman, esta nueva producción tiene todo para atraparte. No solo comparte el mismo creador, sino también ese equilibrio entre comedia y drama que convirtió a la serie del caballo más famoso en un fenómeno global.
En este caso, la apuesta lleva por nombre Long Story Short, una comedia animada que ya está disponible en Netflix y que promete convertirse en una de las grandes joyas ocultas de la plataforma.
De qué trata Long Story Short
Long Story Short sigue la historia de una familia de clase media, centrada especialmente en tres hermanos que atraviesan distintas etapas de su vida. La narrativa va y viene en el tiempo, mostrando tanto su infancia como su adultez, lo que permite ver cómo evolucionan sus vínculos.
Uno de los aspectos más interesantes de la serie es su estructura no lineal. A través de saltos temporales, la historia construye un retrato profundo de los personajes, combinando momentos de humor con situaciones más emocionales y reflexivas.
Además, la trama pone el foco en temas universales como la familia, el paso del tiempo, las relaciones y las decisiones que marcan la vida. Todo esto con el sello característico de su creador, que ya demostró su talento para mezclar comedia con profundidad emocional.
Con episodios de alrededor de 25 minutos, la serie logra ser dinámica y atrapante, ideal para maratonear y engancharse rápidamente con sus personajes y su particular forma de contar historias.
Netflix: tráiler de Long Story Short
Netflix: elenco de Long Story Short
- Ben Feldman (Avi Schwooper)
- Abbi Jacobson (Shira Schwooper)
- Max Greenfield (Yoshi Schwooper)
- Lisa Edelstein (Naomi Schwartz)
- Paul Reiser (Elliot Cooper)
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