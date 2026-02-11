Murió a los 48 años el actor James Van Der Beek, protagonista de Dawson's Creek

El actor luchaba hace casi tres años contra un cáncer colorrectal. Conocido por Dawson's Creek y Varsity Blues, su familia confirmó al noticia en redes sociales.

El actor James Van Der Beek, conocido por su papel en la serie adolescente Dawson's Creek, murió este miércoles a los 48 años luego de una intensa lucha de casi tres años contra un cáncer colorrectal.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Su familia confirmó la noticia a través de sus redes sociales: "Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia".

El actor había sido diagnosticado en la segunda mitad de 2023, pero la noticia recién trascendió al público en noviembre de 2024. Van Der Beek afirmó que su "punto más bajo" en el tratamiento fue sentir que estaba perdiendo partes fundamentales de su identidad.

"Todas estas cosas hermosas que amo, y como solía definirme -padre, proveedor, esposo-, todo eso me fue arrebatado, o al menos se detuvo", señaló. "Tuve que preguntarme: 'Bueno, ¿qué soy?'. Y fue así: ' Sigo siendo digno de amor'".

Luego de recibir su diagnóstico y en medio de la batalla contra la enfermedad, el actor dedicó su tiempo a crear conciencia sobre las pruebas de detección. " He aprendido mucho" , declaró en una ocasión a Business Insider. "Si puedo evitar que alguien pase por esto, ¡eso es magia!".

Quién era James Van Der Beek

Padre de seis hijos, tuvo su época dorada a finales los '90 y principio de los 2000, cuando protagonizó múltiples programas y películas populares, tales como Dawson's Creek y Varsity Blues.

A pesar de su enfermedad, Van Der Beek ha seguido trabajando. A principios de este año, hizo una aparición como estrella invitada en la comedia universitaria de Prime Video, Overcompensating.

Además, el pasado 22 de septiembre hizo una aparición virtual sorpresa en un evento benéfico de reunión de Dawson's Creek, que recaudó fondos para la organización benéfica F Cancer, aunque debió retirarse del evento por un virus estomacal.