Javier Milei defendió el rumbo ante la Sociedad Rural: "No hay sustituto para la buena política económica"

El Presidente dijo presente en el encuentro en medio de las tensiones por las retenciones. En su discurso, destacó el rol del empresario y defendió el programa económico del Gobierno.

El Gobierno asegura que su plan "a largo plazo" es hacer que las retencones "desaparezcan".

El presidente Javier Milei participó este viernes de la última Exposición de la Sociedad Rural Argentina (SRA) . Allí, frente a la dirigencia agropecuaria, el mandatario libertario destacó el rol de los empresarios, defendió el rumbo económico del Gobierno y sostuvo que "no hay sustituto para la buena política económica".

La presencia del jefe de Estado se produce luego de que, durante el último encuentro de la SRA, el presidente de la entidad, Nicolás Pino , respaldara el rumbo económico del Gobierno, aunque puntualizó nuevamente en la necesidad de terminar con los derechos de exportación, “por ley y para siempre”.

Frente al auditorio, y con el pedido como telón de fondo, el Presidente defendió el rumbo marcado por el Palacio de Hacienda - conducido por Luis Caputo, a quién volvió a definir como el "mejor ministro de Economía de la historia - y acusó recibo del reclamo agropecuario: "Si hay un sector que fue injustamente castigado, fueron ustedes con las retenciones , las cuales nosotros hemos ido bajando y que nuestro plan de largo es que desaparezca".

En el inicio de su discurso, el jefe de Estado destacó la defensa del superávit fiscal hecha por parte de su Gobierno. "Ahora lo tienen supuestamente es una proliferación de políticos que defienden el equilibrio fiscal. Y los detectan fácil a estos chantas, porque es equilibrio fiscal 'sí pero'. Y el 'sí pero' es siempre más gasto público y más impuestos".

El Presidente también hizo hincapié en las críticas que apuntan a las previsiones de crecimiento del país, la actividad económica y el debate por la posible recesión técnica: "Hemos mejorado en todas las categorías. Y además, las mayores mejoras tuvieron lugar en las provincias que eran las más postergadas. Así es que estamos bien ", sostuvo.

Archivo. El discurso, atravesado por un reclamo histórico del campo. Depositphotos

Sobre los vaivenes económicos de las últimas semanas, analizó que el país "está sufriendo un shock de oferta negativo" y puso el foco sobre el escenario internacional, como el conflicto en el estrecho de Ormuz.

"El equilibrio fiscal no se negocia con ningún 'si pero' de nada", sentenció Milei sobre la respuesta del Gobierno y advirtió que en este contexto "aparecen los mismos de siempre que salen a decir que la competitividad se arregla devaluando".

"Devaluar es abaratar lo argentino a costa de los argentinos es licuar los salarios es destruir el ahorro y desvalorizar las empresas de un plumazo Y todo para que en los pocos meses los precios se acomoden y el problema siga ahí", agregó sobre la política monetaria.

En su análisis, Milei también aseguró que hoy la "tasa de desempleo está 2% abajo del promedio que ha mostrado la economía argentina" y, en referencia al poder adquisitivo, afirmó que "los salarios reales en el mercado informal, que es la mitad del mercado de trabajo, han crecido 60% en términos reales".

La promesa sobre las retenciones

El auditorio devolvió fuertes aplausos en diferentes momentos del discurso Milei, con la expectativa puesta sobre posibles señales sobre la política agropecuaria y, puntualmente, las retenciones.

En el antecedente más reciente, en julio, Pino había reconocido algunos resultados de la gestión de Milei, entre ellos la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la estabilidad cambiaria. Sin embargo, el titular de la SRA volvió a poner el foco sobre los productores que todavía enfrentan el peso de los derechos de exportación y reclamó previsibilidad para planificar inversiones.

Este viernes, Milei respondió con diversos guiños al rol del empresario, su importancia en el crecimiento del país, aunque los anuncios sobre mayores bajas a las retenciones deberán esperar. "Nosotros hemos ido bajando (las retenciones)", afirmó Milei antes de volver a prometer que "el plan de largo plazo es que desaparezcan".

"Ya llevamos eliminados más de 18.000 regulaciones y trabas que asfixian a los empresarios y no los dejaban desplegar todo su potencial. Además, aprobamos la modernización laboral, la inocencia fiscal y el RIGI", subrayó el Presidente. En esa línea, destacó el trabajo hecho por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger" y aseguró que, de aprobarse el proyecto de Ley Hojarasca, ese número ascenderá a 20.000.

Archivo. El Presidente destacó el trabajo del ministro Sturzenegger.

De cara al futuro - y con la batalla electoral de 2027 ya en el horizonte - el Presidente concluyó: "Es más, el plan que ideó el equipo de Toto implica que, si la decisión de los argentinos es continuar con este modelo desde que asumimos hasta el año 2031, estaríamos devolviendo u$s500.000 millones de dólares a los argentinos. Vengan y me digan cuándo pasó eso en nuestra historia".