La Corte Suprema reactivó la causa por el río Atuel y les dio 20 días a Mendoza y La Pampa para informar avances

El Gobierno pampeano celebró la medida en las redes sociales luego de múltiples reclamos contra la provincia vecina. La tensión se había reavivado en septiembre por un decreto de Nación.

La pelea por el río Atuel entre Mendoza y La Pampa sigue activa.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación reactivó este viernes el proceso judicial por el que La Pampa reclama la restitución del río Atuel a Mendoza y les dio 20 días a ambas provincias para informar si alcanzaron acuerdos parciales en el ámbito de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI).

Además, la Corte pidió que detallen las actividades desarrolladas desde la sentencia de 2020 para avanzar en el cumplimiento de los objetivos establecidos entonces. El requerimiento alcanza a las jurisdicciones involucradas en el conflicto: La Pampa, Mendoza y el Estado nacional.

En aquel fallo, el máximo tribunal había fijado como meta interina un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite interprovincial entre La Pampa y Mendoza. También ordenó que las tres jurisdicciones definieran las obras de infraestructura necesarias para garantizar ese flujo de agua, los plazos de ejecución y la distribución de los costos.

La resolución de 2020 contempló, además, la elaboración de un programa de monitoreo permanente para controlar la provisión del caudal establecido y la evolución de la biota, la salinidad y los niveles freáticos . Esos planes debían ser presentados ante la Corte para su aprobación en un plazo de 90 días.

Otro de los puntos centrales del fallo fue el fortalecimiento institucional del organismo de cuenca, con la participación del Estado nacional. En ese sentido, la Corte había planteado la posibilidad de conformar una Comisión Interjurisdiccional del Río Atuel (CIRA), en reemplazo de la actual CIAI.

El tribunal también había dejado establecido que, si las tres jurisdicciones no lograban una solución consensuada, sería la propia Corte la que definiría el curso de acción.

La Corte Suprema de Justicia reactivó la causa del Río Atuel.



Luego de más de seis años de reiteradas solicitudes y presentaciones realizadas por la Provincia de La Pampa, la Corte Suprema de Justicia reactivó el proceso judicial por el cual reclamamos la restitución del rio… pic.twitter.com/ndMp5WfWRN — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) November 6, 2026

Desde el Gobierno pampeano celebraron la reanudación del expediente y destacaron que la decisión llega después de más de seis años de reiterados pedidos para que el máximo tribunal retomara el tratamiento del conflicto.

A mediados de septiembre, la tensión entre las partes se había reavivado con un decreto del Gobierno mediante el cual Mendoza recupero el 100% de las regalías del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, una medida que fue celebrada por el cuyano Alfredo Cornejo y repudiada por su vecino pampeano Sergio Ziliotto, protagonistas de una histórica disputa por el río Atuel, dejando atrás el régimen que obligaba a repartir 50%/50% las regalías.

“No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías.¡No nos quedaremos quietos! El Río Atuel también es pampeano”, se quejó por entonces el gobernador Sergio Ziliotto.

Posteriormente, el juez Federal de Santa Rosa, Juan José Baric, dejó sin efecto el Decreto 982/2026, mediante el cual el Gobierno nacional había dispuesto que la totalidad de las regalías generadas por el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles fueran percibidas por Mendoza.

La resolución restablece para La Pampa el derecho a cobrar el 50 % de esos recursos, que percibe desde hace más de medio siglo en virtud de normas y acuerdos interjurisdiccionales.