Gerardo Zamora se reunió con las 62 Organizaciones Peronistas y recibió un pedido en clave 2027

Los gremialistas reclamaron lugares en la estructura del PJ para el año 2027. El santiagueño suena como posible presidenciable y teje redes entre el peronismo.

El senador nacional Gerardo Zamora se reunió con dirigentes de la Mesa Nacional de las 62 Organizaciones Peronistas en la sede central porteña del brazo político del sindicalismo. Desde las organizaciones gremiales le pidieron al exgobernador santiagueño que el movimiento obrero recupere "el porcentaje de representación en las listas y estructuras partidarias que el Partido Justicialista (PJ) históricamente otorgó al gremialismo".

Desde la organización hablaron del carácter "presidenciable" de Zamora de cara al año electoral y le transmitieron su "profunda preocupación" sobre la situación política, social y económica de la Argentina , especialmente los indicadores que reflejan el estado del mundo laboral actual.

Otro ítem abordado fue "el progresivo desplazamiento de los cuadros sindicales de las instancias de decisión dentro del peronismo".

Los dirigentes enfatizaron que la doctrina justicialista concibe a los trabajadores como la columna vertebral del movimiento y exigieron volver a aplicar el tradicional criterio del tercio sindical en el armado de las futuras plataformas electorales y legislativas.

José Ibarra, secretario general de las 62 y del gremio que agrupa a los taxistas, destacó el perfil político de Zamora, su exitoso recorrido en Santiago del Estero con el Frente Cívico, y “llamó a la unidad del peronismo”. Además, reclamó que en el armado para el 2027 “haya un espacio destacado para los gremios a la hora de pensar las propuestas para el 2027”.

“Hoy en el marco de la ronda de dirigentes con los que estamos conversando, estuvimos con Gerardo Zamora, un hombre importante para nosotros porque lo hemos acompañado desde la presidencia de Néstor Kirchner a la fecha, y además yo lo veo como un hombre de diálogo, de fuertes convicciones, de vocación para construir y una posible prenda de unidad en la disputa interna del peronismo”, señaló Rubén Ledesma, secretario general del Sindicato de empleados de comercio de zona oeste (Seoca).

En el mismo sentido, el secretario general de la Unión de Trabajadores del Estado de la República Argentina (UTERA), Rubén Grimaldi, destacó la posibilidad de unificar al peronismo detrás de la figura del ex gobernador santiagueño.

Por su parte, Juan Miguel "Cacho" García, de la Federación del Interior de Estaciones de Servicio, resaltó la figura de Zamora, porque “muestra una provincia ordenada, y en su gestión mantuvo una excelente relación con los trabajadores, pero sobre todo, hay varios dirigentes gremiales que tuvieron roles políticos”.

"Nos parece un interesante caso para destacar pensando en el 2027", remarcó García.

El senador nacional, agradeció la voluntad del brazo político del movimiento obrero, al generar espacios de diálogo y debate con todos los sectores, resaltando que el dialogo es el único camino para volver a ser una alternativa electoral con el objetivo de seducir a la sociedad nuevamente y poner de pie a la Argentina.

Hacia el cierre del encuentro, las autoridades de las 62 Organizaciones Peronistas ratificaron el estado de asamblea de la entidad para continuar monitoreando el escenario político.

El documento final de la jornada reitera el compromiso de convocar a todas las expresiones del justicialismo a una mesa de unidad, bajo la premisa irrenunciable de que los trabajadores vuelvan a ocupar un rol protagónico y proporcional en las decisiones estratégicas de la fuerza de cara al 2027.

De cuna radical, Gerardo Zamora se convirtió en uno de los dirigentes más cercanos al peronismo a través de su experiencia en Santiago del Estero, donde comanda el Frente Cívico y Social, un espacio que gobierna la provincia desde el 2005.