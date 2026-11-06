Patricia Bullrich negó tensiones con el Gobierno por su reunión con senadores de La Libertad Avanza: "No crucé ningún límite"

La jefa del bloque oficialista en el Senado minimizó las versiones de malestar dentro del bloque tras reunirse con 15 legisladores. Además, defendió la libertad de prensa, reclamó transparencia en la designación de jueces y pidió cubrir las vacantes de la Corte Suprema.

La senadora Patricia Bullrich rechazó las versiones sobre un supuesto conflicto con el gobierno de Javier Milei después de mantener un encuentro con 15 legisladores de La Libertad Avanza (LLA) . La exministra de Seguridad aseguró que no cometió ninguna falta al reunirse con integrantes de su bancada y negó haber recibido cuestionamientos por parte de funcionarios del oficialismo.

“Me junté con mi gente”, afirmó Bullrich, quien buscó restarle importancia a la controversia que surgió tras la difusión de una fotografía del encuentro en sus propias redes sociales.

La reunión generó versiones sobre un posible malestar dentro del espacio libertario, en un contexto atravesado por especulaciones sobre las aspiraciones políticas de la legisladora de cara a las elecciones presidenciales de 2027 .

Según esas versiones, Bullrich podría evaluar una candidatura presidencial en caso de que Javier Milei decidiera no competir por la reelección . Sin embargo, la senadora evitó alimentar la controversia y concentró sus declaraciones en defender la legitimidad del encuentro.

En declaraciones a La Nación, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado aseguró que no existió ningún cuestionamiento formal por parte del Gobierno después de la reunión con los legisladores.

Bullrich descartó tensiones con Milei. @PatoBullrich

“No crucé ningún límite”, sostuvo la exministra, al remarcar que el encuentro se produjo con integrantes de la bancada que conduce. Bullrich también señaló que ningún funcionario le manifestó su disconformidad y que, hasta el momento, tampoco recibió un pedido de reunión para aclarar lo sucedido.

La fotografía del encuentro, que la propia legisladora publicó en sus redes sociales, alimentó las versiones sobre posibles diferencias internas dentro del oficialismo.

La controversia surgió en medio de las especulaciones sobre el futuro político de Bullrich y su eventual participación en una fórmula presidencial durante los próximos comicios nacionales.

Pese a ese escenario, la dirigente insistió en que su reunión con los senadores respondió a su función como jefa del bloque oficialista y descartó que representara un desafío a la conducción del Gobierno.

La defensa de la libertad de prensa y el mensaje al poder político

En paralelo a las declaraciones sobre su relación con el oficialismo, Patricia Bullrich participó del encuentro anual del Colegio de Abogados, donde centró parte de su intervención en la importancia de preservar los valores republicanos.

Durante su exposición, realizó una defensa de la libertad de prensa como herramienta fundamental para controlar a quienes ejercen funciones públicas.

La senadora sostuvo que esa institución “va a seguir siempre más allá de lo que diga el que está en el poder”, en una afirmación que pudo interpretarse como un mensaje dirigido a la administración nacional.

También remarcó que las críticas a los presidentes forman parte del funcionamiento democrático y que el periodismo debe conservar su capacidad de cuestionar las decisiones de los gobernantes.

“No conozco un solo presidente que no haya sido cuestionado. La obligación es la de incomodar al poder, que siempre se pregunte. Y eso no es algo a lo que tenemos que tenerle miedo”, expresó.

Con esas declaraciones, Bullrich destacó la necesidad de garantizar la independencia de los medios de comunicación y el ejercicio del periodismo como mecanismo de control institucional.

El reclamo de Bullrich por las vacantes de la Corte Suprema

Otro de los ejes de la exposición de Patricia Bullrich estuvo relacionado con el funcionamiento del Poder Judicial y los procedimientos para designar magistrados. La legisladora reclamó una mayor transparencia en la selección de jueces y planteó la importancia de completar las vacantes existentes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Actualmente, el máximo tribunal funciona con tres integrantes, una composición inferior a la prevista para su integración completa. En ese contexto, Bullrich insistió en la necesidad de avanzar con las designaciones pendientes y fortalecer los mecanismos institucionales vinculados con la administración de justicia.

La exministra también hizo referencia a los valores republicanos, a los que presentó como límites indispensables para el ejercicio del poder dentro de un sistema democrático.

Sus declaraciones se produjeron mientras continúan las versiones sobre diferencias dentro de La Libertad Avanza, aunque la senadora negó que su encuentro con legisladores representara una ruptura o un cuestionamiento a la conducción de Javier Milei.

De esta manera, Bullrich buscó desactivar la polémica por la reunión de su bancada y, al mismo tiempo, fijó posición sobre la libertad de prensa, la independencia judicial y los límites institucionales del poder.