El dólar blue cerró a $1.355 para la compra y a $1.385 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el oficial se ubica en terreno negativo. La jornada estuvo marcada por una alta volatilidad, donde la divisa paralela tuvo un pico a $1450 previo a su valor de cierre.
El dólar blue alcanzó su nivel más alto en más de un año tras el inesperado resultado electoral en PBA
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
La derrota de LLA sacudió a los mercados: se hundieron las acciones y trepó el riesgo país, mientras el dólar subió más de $50
-
Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 8 de septiembre
Así, tras el inesperado resultado electoral en la Provincia de Buenos Aires, el tipo de cambio paralelo alcanzó su nivel más alto en 13 meses, cuando el 7 de agosto de 2024 también alcanzó los $1.385.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, lunes 8 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $54 a $1.409.
Valor del MEP hoy, lunes 8 de septiembre
El dólar MEP cotiza a $1.433,3 y la brecha contra el mayorista es de 1,7%.
Valor del dólar CCL hoy, lunes 8 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró a $1.441,3, por lo cual la brecha es de 2,3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 8 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,50.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 8 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.421,69, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 8 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.126, según Binance.
- Temas
- Dólar Blue
- Dólar
Dejá tu comentario