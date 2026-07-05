Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del domingo 5 de julio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

Los octavos de final del Mundial 2026 comenzaron este sábado con dos encuentros que dejaron los primeros clasificados a la siguiente instancia. Marruecos goleó 3-0 a Canadá con un doblete de Azz-Eddine Ounahi y otro tanto de Soufiane Rahimi, mientras que Francia derrotó 1-0 a Paraguay gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé. De esta manera, ambas selecciones se enfrentarán entre sí en los cuartos de final.
Cómo llega Noruega al partido de octavos contra Brasil por el Mundial 2026
Noruega enfrentará a Brasil después de haber derrotado a Costa de Marfil en 16avos. A continuación, los últimos resultados de Noruega antes de este partido:
- Noruega ganó vs C. de Marfil por 2-1
- Noruega perdió vs Francia por 1-4
- Noruega ganó vs Senegal por 3-2
- Noruega ganó vs Irak por 4-1