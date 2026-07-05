Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del domingo 5 de julio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

Los partidos de octavos de este domingo: Brasil vs Noruega y México vs Inglaterra

La acción del Mundial 2026 continuará este domingo con dos partidos de alto nivel que completarán una nueva jornada de los octavos de final. Cuatro selecciones buscarán su boleto a los cuartos de final en una etapa donde ya no hay margen para el error. El primer encuentro comenzará a las 17 y tendrá como protagonistas a Brasil y Noruega, que se enfrentarán en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La selección brasileña intentará confirmar su candidatura al título frente a un rival que llega en gran forma y que tiene en Erling Haaland a su principal carta ofensiva. Los europeos vienen de eliminar a Costa de Marfil, mientras que la Verdeamarela avanzó tras dejar en el camino a Japón.

La jornada se cerrará desde las 21, cuando México reciba a Inglaterra en el Estadio Azteca. El seleccionado anfitrión buscará aprovechar el apoyo de su público para dar el golpe ante uno de los candidatos al título, mientras que los ingleses intentarán imponer su jerarquía para seguir en carrera rumbo a la Copa del Mundo. Los ganadores de ambos compromisos se enfrentarán entre sí en los cuartos de final, programados para el próximo 11 de julio, por un lugar entre los cuatro mejores seleccionados del Mundial 2026.