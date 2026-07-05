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5 de julio 2026 - 12:20

Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del domingo 5 de julio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

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Brasil buscará imponer su favoritismo frente a Noruega, mientras que México intentará aprovechar la localía ante Inglaterra en un domingo que definirá a otros dos clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026.

Los octavos de final del Mundial 2026 comenzaron este sábado con dos encuentros que dejaron los primeros clasificados a la siguiente instancia. Marruecos goleó 3-0 a Canadá con un doblete de Azz-Eddine Ounahi y otro tanto de Soufiane Rahimi, mientras que Francia derrotó 1-0 a Paraguay gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé. De esta manera, ambas selecciones se enfrentarán entre sí en los cuartos de final.

La acción continuará este domingo con otros dos cruces de alto voltaje. Desde las 17 (hora argentina), Brasil se medirá con Noruega en el MetLife Stadium, mientras que a las 21 será el turno de México e Inglaterra, que protagonizarán un atractivo duelo en el Estadio Azteca. Ambos encuentros definirán a dos nuevos clasificados para los cuartos de final.

Mientras tanto, la Selección argentina llevará adelante su último entrenamiento en Miami antes de viajar a Atlanta, sede del partido del martes frente a Egipto por los octavos de final. Tras la práctica, el plantel encabezado por Lionel Scaloni emprenderá el traslado y el entrenador terminará de definir el equipo, con algunas dudas por las molestias físicas que arrastran varios futbolistas luego del cruce ante Cabo Verde.

Cómo llega Noruega al partido de octavos contra Brasil por el Mundial 2026

Noruega enfrentará a Brasil después de haber derrotado a Costa de Marfil en 16avos. A continuación, los últimos resultados de Noruega antes de este partido:

  • Noruega ganó vs C. de Marfil por 2-1
  • Noruega perdió vs Francia por 1-4
  • Noruega ganó vs Senegal por 3-2
  • Noruega ganó vs Irak por 4-1
El once titular para Noruega en su regreso a una Copa del Mundo.

El once titular para Noruega en su regreso a una Copa del Mundo.

Brasil y una racha negativa ante europeos en Mundiales

La selección de fútbol de Brasil arrastra una llamativa sequía de 24 años sin poder vencer a rivales europeos en partidos de eliminación directa en la Copa del Mundo.

El último triunfo de la “Canarinha” ante un equipo del Viejo Continente en este tipo de instancias se remonta al Mundial de 2002, cuando derrotó a Alemania en la final. Desde entonces, el historial en cruces decisivos ha sido adverso frente a selecciones europeas, lo que alimenta el debate sobre su rendimiento en partidos de alta exigencia.

México juega su partido aparte: mariachis y fuegos artificiales para desvelar a Inglaterra

En la previa al choque de octavos de final, hinchas mexicanos hicieron gala de su picardía y se juntaron frente al hotel donde se hospeda la selección de Inglaterra. En la noche de este sábado, armaron una fiesta con mariachis y fuegos artificiales para desvelar al equipo británico.

Ancelotti analizó la victoria de Argentina ante Cabo Verde: “Quien diría que sufriría"

El director técnico de la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti, brindó la conferencia de prensa habitual en la previa de su partido ante Noruega que se disputará este domingo desde las 17 por los octavos de final del Mundial 2026. Allí opinó sobre el duro partido que tuvo que enfrentar la Selección argentina ante Cabo Verde que culmino en victoria y clasificación por 3-2 para la "Albiceleste".

El italiano comenzó reflexiono "Quién podía decir que Argentina iba a sufrir contra Cabo Verde", pero explicó "le paso por que el fútbol moderno es así, hay que jugar contra rivales bien preparados". Además no le quitó merito al equipo africano "Felicitaciones a Cabo Verde, a sus jugadores, a su entrenador, por jugar un partido tan hermoso".

Carlo Ancelotti, único DT ganador de cinco Champions League, está próximo a disputar por primera vez un Mundial como entrenador principal.

Carlo Ancelotti, único DT ganador de cinco Champions League, está próximo a disputar por primera vez un Mundial como entrenador principal.

Final caliente: Kylian Mbappé ignoró el saludo del arquero paraguayo y éste reaccionó con un pelotazo

El arquero paraguayo Orlando Gill contó que intentó acercarse al delantero francés para saludarlo y felicitarlo por la victoria, pero la actitud de Mbappé no cayó bien. Según explicó, el atacante no le respondió el gesto y eso derivó en una reacción inmediata.

Como no me dio bola, entré en un momento de calentura”, reconoció Gill en declaraciones difundidas por DSports, al explicar por qué le tiró un pelotazo al capitán de Francia después del partido.

Los partidos de octavos de este domingo: Brasil vs Noruega y México vs Inglaterra

La acción del Mundial 2026 continuará este domingo con dos partidos de alto nivel que completarán una nueva jornada de los octavos de final. Cuatro selecciones buscarán su boleto a los cuartos de final en una etapa donde ya no hay margen para el error. El primer encuentro comenzará a las 17 y tendrá como protagonistas a Brasil y Noruega, que se enfrentarán en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La selección brasileña intentará confirmar su candidatura al título frente a un rival que llega en gran forma y que tiene en Erling Haaland a su principal carta ofensiva. Los europeos vienen de eliminar a Costa de Marfil, mientras que la Verdeamarela avanzó tras dejar en el camino a Japón.

La jornada se cerrará desde las 21, cuando México reciba a Inglaterra en el Estadio Azteca. El seleccionado anfitrión buscará aprovechar el apoyo de su público para dar el golpe ante uno de los candidatos al título, mientras que los ingleses intentarán imponer su jerarquía para seguir en carrera rumbo a la Copa del Mundo. Los ganadores de ambos compromisos se enfrentarán entre sí en los cuartos de final, programados para el próximo 11 de julio, por un lugar entre los cuatro mejores seleccionados del Mundial 2026.

El descargo de Alfaro tras la eliminación de Paraguay: “Terminaron haciendo tiempo”

Luego de la derrota y la eliminación del Mundial, llegaron las declaraciones de Gustavo Alfaro, el técnico de Paraguay, quien apuntó con dureza contra Francia. "Francia nunca encontró las respuestas y, en una acción individual, en un penal de VAR, pudieron encontrar la diferencia que no habían hallado en el juego", dijo en conferencia de prensa.

El entrenador argentino, que hizo historia con la albirroja al eliminar a Alemania en 16avos, agregó: "Obviamente, hubiese querido tener el monopolio de la pelota y someter a Francia, pero cuando uno analiza su camino, ve que los partidos les habían durado 60 minutos en este Mundial porque ya habían marcado tres goles de diferencia". Y concluyó: "Hoy, si no era por ese penal, no nos marcaban la diferencia; por eso festejaron como festejaron y se abrazaron tanto cuando terminó. Terminaron haciendo tiempo porque saben perfectamente lo que les costó”.

Así están los octavos del Mundial 2026: todos los cruces, el fixture completo y cuándo se juega cada partido

El Mundial 2026 ya dejó atrás la fase de grupos y atraviesa la primera ronda de eliminación directa. La histórica ampliación a 48 selecciones dio lugar por primera vez a los 16avos de final, una instancia inédita que este viernes terminó de definir el cuadro de octavos.

Tras la finalización de los 16avos, Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, España, Portugal, Suiza, Egipto, Argentina y Colombia lograron avanzar a la siguiente ronda.

Leé la nota completa

Mundial 2026: los partidos de hoy domingo 5 de julio, con dos boletos a cuartos en juego

  • Brasil vs. Noruega – 17:00 (hora de Argentina)
  • México vs. Inglaterra – 21:00 (hora de Argentina)

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