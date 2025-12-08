Luis Petri oficializó su renuncia al ministerio de Defensa

El funcionario presentó su dimisión desde el 9 de diciembre y destacó los avances en modernización militar, la incorporación de los F-16 y el acompañamiento presidencial durante su gestión.

A partir del 10 de diciembre estará en la cámara de Diputados.

Luis Petri presentó formalmente su renuncia al Ministerio de Defensa de la Nación, con vigencia a partir del 9 de diciembre de 2025. En una extensa carta dirigida al presidente Javier Milei, el funcionario destacó que haber sido parte del Gabinete “quedará grabado para siempre” y aseguró que la gestión concluye con “una misión cumplida” en términos de modernización, equipamiento y fortalecimiento operativo de las Fuerzas Armadas.

Petri asumirá ahora nuevas funciones en la Cámara de Diputados, tras haber sido electo en los comicios del 26 de octubre por la provincia de Mendoza. “Desde ese lugar seguiré defendiendo a su Gobierno y a los millones de argentinos que confían en el cambio definitivo que estamos llevando adelante”, afirmó.

El exministro recordó que su desembarco en el Gabinete se dio con un mandato central: reconstruir la capacidad operativa del sistema de Defensa, modernizar las Fuerzas Armadas y garantizar respaldo institucional a militares y civiles tras “décadas de desinversión, cancelación y demonización ideológica”.

Al Presidente de la Nación Argentina @JMilei , de mi mayor consideración: pic.twitter.com/REgfMIxF3t

Durante su gestión, destacó la recuperación de material crítico, reformas en doctrina, fortalecimiento del adiestramiento, cooperación con países aliados y cambios en la formación de cadetes y soldados voluntarios. “Gracias a su respaldo permanente pudimos encarar reformas que durante años parecían imposibles”, señaló en su carta dirigida a Milei.

Petri afirmó que culmina su gestión con la llegada a la Argentina de los aviones F-16, considerada “la adquisición militar más importante de los últimos 40 años”. El funcionario remarcó que las aeronaves “defenderán nuestro cielo ante cualquier amenaza por aire, tierra o mar” y celebró el cumplimiento de la misión encomendada: “Los F-16 ya pisan nuestro suelo y son de todos los argentinos”.

Destacó, además, el rol operativo de las Fuerzas Armadas en el resguardo de la soberanía territorial, la frontera norte, la zona económica exclusiva, y la asistencia en catástrofes como las inundaciones de Bahía Blanca, Zárate y Campana, así como incendios forestales en Córdoba, Bariloche y El Bolsón.

Aviones f 16 Petri destacó la llegada de los F-16

Elogios a Milei y críticas a gobiernos anteriores

El exministro aseguró que el proceso de transformación se inició tras décadas de desfinanciamiento y “cancelación kirchnerista”, y valoró que, bajo la conducción presidencial, las Fuerzas Armadas “volvieron a ser respetadas por la sociedad”.

En un tono elogioso hacia Milei, Petri afirmó que el gabinete actuó como un “equipo real” que resolvió problemas estructurales sin excusas: “Como usted siempre nos recuerda, venimos a cambiar definitivamente la Argentina”.

Petri agradeció al Estado Mayor Conjunto y a cada una de las Fuerzas Armadas, y celebró el profesionalismo del equipo del ministerio. También felicitó a su sucesor, el teniente general Carlos Presti, a quien le deseó éxito en la profundización de la agenda iniciada en diciembre de 2023.

El exministro también anticipó que el 9 de diciembre viajaría a la Antártida, lugar donde inició su gestión junto al Presidente. “Argentina, bajo su liderazgo, será el país más libre del mundo”, sostuvo. Sin embargo, horas más tarde, desde Jefatura de Gabinete anunciaron que el viaje no podría realizarse por cuestiones meteorológicas. "No hay ventana climática para viajar", afitrmaron a Ámbito.

La carta cierra con un mensaje emotivo: “Le reitero mi enorme respeto, mi infinita gratitud y mi orgullo por haberlo acompañado. Viva la libertad, viva la patria”.