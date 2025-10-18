La influencer del mundo cripto que ganó millones al invertir en más de 150 empresas







Meltem Demirors apostó por las criptomonedas desde el inicio y multiplicó millones invirtiendo en empresas clave del ecosistema digital global.

Meltem Demirors combinó estrategia, carisma e inversiones en criptomonedas para construir una red de empresas que hoy mueve millones en todo el mundo. Freepik

Las criptomonedas siguen generando impacto global, y junto a ellas emergen figuras que no pasan desapercibidas. Entre debates regulatorios y avances tecnológicos, surgen perfiles que redefinen el rumbo financiero con movimientos de millones y estrategias poco convencionales. En este escenario, el nombre de Meltem Demirors destaca con fuerza.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con una mirada analítica y una actitud provocadora en redes, esta inversora supo transformar su conocimiento en una maquinaria para hacer fortunas, a través de apuestas inteligentes en proyectos que impulsan la economía digital.

Una fortuna de millones: la historia de Meltem Demirors en el mundo de las criptomonedas Desde su paso por CoinShares, Meltem Demirors consolidó una reputación como estratega dentro del ecosistema blockchain. No solo se involucró en análisis y gestión de activos digitales, sino que también tomó el rol de inversora ángel en startups cripto emergentes. Esa combinación de experiencia y visión la posicionó como referente.

GettyImages-1140612479-e1723043667939 Con una visión aguda y más de 150 inversiones, Meltem Demirors acumuló millones en el universo de las criptomonedas y marcó su huella en el sector. Fortune Cripto

Con más de miles de seguidores en redes, sus opiniones marcan tendencia y generan debate. Su estilo directo e irreverente atrajo a una comunidad interesada en la tecnología financiera, y a la vez le otorgó peso como figura influyente en conferencias globales del sector. Además, forjó una fortuna que se estima que llega a los u$s1.000 millones.

Demirors no se limitó a ayudar empresas desde adentro con más de 150 startups apoyadas: también lanzó su propio fondo de inversión. Bajo el nombre de Crucible Capital, el proyecto apunta a recaudar u$s75 millones para apostar por nuevas iniciativas centradas en infraestructura digital, marketplaces y plataformas de capital. Con Crucible, busca respaldar proyectos en etapas tempranas, priorizando la innovación y el potencial disruptivo. El fondo, con base en Delaware, ya atrajo la atención de inversores que ven en ella una líder con olfato para detectar oportunidades.

Temas Criptomonedas

Millones