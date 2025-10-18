Las criptomonedas siguen generando impacto global, y junto a ellas emergen figuras que no pasan desapercibidas. Entre debates regulatorios y avances tecnológicos, surgen perfiles que redefinen el rumbo financiero con movimientos de millones y estrategias poco convencionales. En este escenario, el nombre de Meltem Demirors destaca con fuerza.
La influencer del mundo cripto que ganó millones al invertir en más de 150 empresas
Meltem Demirors apostó por las criptomonedas desde el inicio y multiplicó millones invirtiendo en empresas clave del ecosistema digital global.
Con una mirada analítica y una actitud provocadora en redes, esta inversora supo transformar su conocimiento en una maquinaria para hacer fortunas, a través de apuestas inteligentes en proyectos que impulsan la economía digital.
Una fortuna de millones: la historia de Meltem Demirors en el mundo de las criptomonedas
Desde su paso por CoinShares, Meltem Demirors consolidó una reputación como estratega dentro del ecosistema blockchain. No solo se involucró en análisis y gestión de activos digitales, sino que también tomó el rol de inversora ángel en startups cripto emergentes. Esa combinación de experiencia y visión la posicionó como referente.
Con más de miles de seguidores en redes, sus opiniones marcan tendencia y generan debate. Su estilo directo e irreverente atrajo a una comunidad interesada en la tecnología financiera, y a la vez le otorgó peso como figura influyente en conferencias globales del sector. Además, forjó una fortuna que se estima que llega a los u$s1.000 millones.
Demirors no se limitó a ayudar empresas desde adentro con más de 150 startups apoyadas: también lanzó su propio fondo de inversión. Bajo el nombre de Crucible Capital, el proyecto apunta a recaudar u$s75 millones para apostar por nuevas iniciativas centradas en infraestructura digital, marketplaces y plataformas de capital.
Con Crucible, busca respaldar proyectos en etapas tempranas, priorizando la innovación y el potencial disruptivo. El fondo, con base en Delaware, ya atrajo la atención de inversores que ven en ella una líder con olfato para detectar oportunidades.
