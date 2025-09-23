El dólar blue se hundió casi $70 y cerró en mínimos de dos semanas

El dólar blue se hundió casi $70 a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 3%.
La caída del precio del blue en las últimas dos ruedas se dio tras la eliminación de las retenciones al agro, así como también a las carnes bovinas y avícolas. Asimismo, generó mayor tranquilidad en el mercado la financiación del Tesoro de EEUU a la Argentina, que se especula que podría ser de un piso de u$s10.000 millones, tal como anticipó Ámbito.
De esta manera, el Gobierno podría obtener mayor oferta de divisas en el mercado, que tras la derrota electoral de La Libertad Avanza se contrajo fuertemente y generó una tensión cambiaria.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, martes 23 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, cedió otros $39 y opera a $1.369.
Valor del MEP hoy, martes 23 de septiembre
El dólar MEP opera a $1.403,42 y la brecha con el oficial queda en el 2,5%.
Valor del dólar CCL hoy, martes 23 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.415,93 y la brecha con el oficial es de 3,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 23 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.800,5.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 23 de septiembre
El dólar cripto cotiza a $1.427,72, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 23 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.853, según Binance.
