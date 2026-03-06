El gurú del blue advirtió sobre la actividad económica: "Veo 45 días difíciles" + Seguir en









El especialista financiero Salvador Di Stefano explicó la problemática económica de cara a los próximos meses. Más allá de una tendencia bajista, el analista advirtió por una suba a mitad de año.

El análisis del gurú del blue sobre el dólar, la actividad y el mercado.

El analista financiero Salvador Di Stefano, mejor conocido como el gurú del blue, analizó diversas aristas que afectan al presente económico de los argentinos. Entre sus definiciones más destacadas, mencionó que el dólar tendrá una tendencia bajista en las próximas semanas porque habrá una abundante oferta y estimó que la actividad económica cobrará fuerza a partir de mayo o junio.

Con respecto al mercado cambiario, definió que, por la entrada de divisas que se espera por el sector energético, la cosecha y las colocaciones de empresas, "el dólar seguirá ofertado en la Argentina". Asimismo, precisó que entre agosto y septiembre los argentinos compraron u$s15.000 millones y expresó: "Cuando tenés un incidente de ese estilo no salís de forma inmediata. Van a pasar muchos meses hasta empezar a recuperar".

En materia de inflación, Di Stefano dijo que "hay precios que se dispararon", aunque señaló signos de retracción en productos básicos, señalando que hoy "empieza a bajar la carne en Cañuelas". Hacia el mediano plazo, mostró optimismo por el sector energético y los activos financieros.

"Un bono en dólares está teniendo un muy buen rendimiento", destacó para Radio Rivadavia. Además, proyectó un crecimiento exponencial en el sector real, especialmente en las empresas vinculadas a Vaca Muerta para los años 2026, 2027 y 2028, una vez finalizadas las obras de infraestructura de transporte: "YPF, Vista y Pampa van a volar", aseguró.

Dólares Di Stefano se hizo eco del apetito de los argentinos por el dólar y precisó que entre agosto y septiembre se compraron u$s15.000 millones. Imagen: Freepik El desafío de los próximos 45 días "Yo lo que veo son 45 días por delante difíciles por muchos feriados", indicó el economista acerca de las dificultades operativas para el nivel de actividad, detallando que entre el 1º de marzo y el 6 de abril hay solo 21 días hábiles. "En los feriados no vendés, pero los gastos de tu comercio o industria siguen corriendo normalmente. Por eso creo que vamos a tener un marzo difícil", agregó.

En esa línea, explicó que "si mirás el IVA consumo hay 3 puntos de caída real, la recaudación ha mermado. El impuesto al cheque también cayó y seguridad social también". Además, sentenció: "Si baja la recaudación, el gobierno va a bajar el gasto y el superávit va a seguir". Pasado este período de 45 días, Di Stefano confía en que la actividad económica comenzará a fortalecerse.