La industria encadenó su séptima caída anual consecutiva en enero, aunque mejoró versus diciembre

La industria manufacturera encadenó su séptima caída interanual consecutiva en enero, en un contexto en el cual los rubros que más sufren son aquellos más expuestos a la apertura comercial. De todos modos, en términos mensuales se observó un repunte.
Las bajas más relevantes se verificaron en la producción de la industria automotriz, en maquinaria y equipo, y en vestimenta. Se trata de tres rubros muy afectados por la apertura comercial.
Este viernes el INDEC informó que el Índice de Producción Industrial (IPI) se contrajo 3,2% respecto de enero de 2025. Este retroceso fue explicado fundamentalmente por tres divisiones: Vehículos (25,7%), Maquinaria y equipo (-20,2%) y Prendas de vestir (-20,6%).
