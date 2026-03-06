La industria encadenó su séptima caída anual consecutiva en enero, aunque mejoró versus diciembre + Seguir en









Las bajas más relevantes se verificaron en la producción de la industria automotriz, en maquinaria y equipo, y en vestimenta. Se trata de tres rubros muy afectados por la apertura comercial.

La industria cayó 3,2% interanual en enero.

La industria manufacturera encadenó su séptima caída interanual consecutiva en enero, en un contexto en el cual los rubros que más sufren son aquellos más expuestos a la apertura comercial. De todos modos, en términos mensuales se observó un repunte.

Este viernes el INDEC informó que el Índice de Producción Industrial (IPI) se contrajo 3,2% respecto de enero de 2025. Este retroceso fue explicado fundamentalmente por tres divisiones: Vehículos (25,7%), Maquinaria y equipo (-20,2%) y Prendas de vestir (-20,6%).

