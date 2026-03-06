SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

6 de marzo 2026 - 16:11

Juicios laborales: el BCRA fijó la tasa pasiva que se aplicará tras la promulgación de la reforma laboral

La tasa definida surge del promedio ponderado de la tasa efectiva diaria que las entidades financieras pagan por los depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días.

Según explicó el organismo en un comunicado, la tasa definida surge del promedio ponderado de la tasa efectiva diaria que las entidades financieras pagan por los depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días.

Juicios laborales: cómo se calcularán los intereses

La serie de la tasa pasiva tendrá como fecha inicial el 3 de junio de 1993 y se actualizará diariamente. El objetivo es que pueda utilizarse de forma homogénea en los distintos procesos judiciales donde sea necesario calcular intereses sobre créditos laborales.

Para facilitar su aplicación, el BCRA habilitó una calculadora específica para juicios laborales. La herramienta permite ingresar el monto inicial y el período correspondiente para obtener el valor actualizado según la tasa pasiva publicada.

La calculadora informa el ajuste es Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más una tasa efectiva anual del 3%, y el equivalente al 67% de CER+3, en línea con los incisos b y c del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, que establecen el techo y el piso para la determinación de intereses en juicios laborales.

La determinación de esta tasa era uno de los aspectos pendientes tras la aprobación de la Reforma Laboral, ya que el nuevo marco normativo exige un parámetro uniforme para calcular los intereses en los litigios laborales.

Desde el BCRA señalaron que la publicación de la serie y la herramienta de cálculo apunta a dotar de mayor previsibilidad, transparencia y homogeneidad a las liquidaciones judiciales en este tipo de procesos.

