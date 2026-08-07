Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 7 de agosto

El mercado informal volvió a marcar un máximo nominal. Depositphotos

El dólar blue opera a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 7 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.499,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 7 de agosto El dólar CCL opera a $1.559,42 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.0%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 7 de agosto El dólar MEP opera a $1.520,28 y la brecha con el dólar oficial es de 1.4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 7 de agosto El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.976.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 7 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.570,71, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 7 de agosto Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s64.348, según Binance.