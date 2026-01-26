La confianza en el Gobierno cayó en enero: el índice bajó 2,8%, pero sigue por encima del promedio de 2025

El Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella cayó 2,8% en enero de 2026 y se ubicó en 2,40 puntos. La baja fue generalizada en todos los componentes del indicador, aunque el nivel se mantiene por encima del registrado en igual mes de gestiones anteriores.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) registró en enero de 2026 una caída del 2,8% respecto de diciembre. De este modo, el indicador se ubicó en 2,40 puntos , en una escala que va de 0 a 5, reflejando un retroceso en la percepción ciudadana sobre la gestión nacional

En términos interanuales, la baja fue aún más marcada: el índice cayó 8% en comparación con enero de 2025 . No obstante, el nivel actual se mantiene por encima del registrado en igual mes de gestiones anteriores, superando en un 5,2% al de enero de 2018 (Mauricio Macri) y en un 55,3% al de enero de 2022 (Alberto Fernández). Los datos pertenecen al informe mensual que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella .

El informe señala que, tras un diciembre prácticamente estable (-0,1%), enero mostró una caída más visible , aunque todavía acotada. El ICG comenzó el año levemente por debajo del promedio de la gestión de Javier Milei (2,44) , pero por encima del promedio observado durante 2025 (2,35), lo que sugiere una estabilidad relativa en los últimos meses, pese al retroceso puntual.

Durante enero, el ICG mostró variaciones negativas en los cinco subíndices que lo componen:

Pese a las caídas, la Capacidad y la Honestidad continúan siendo los componentes mejor valorados, mientras que la evaluación general y la preocupación por el interés común siguen ubicándose en los niveles más bajos.

Diferencias por género, edad y territorio

El relevamiento vuelve a mostrar diferencias marcadas según los perfiles sociodemográficos. La confianza sigue siendo más alta entre los hombres que entre las mujeres, aunque en enero la caída fue más fuerte en el segmento masculino, lo que redujo la brecha entre ambos grupos a 0,25 puntos

Por edades, el grupo de 18 a 29 años conserva el nivel más elevado de confianza (2,70), mientras que el segmento de 30 a 49 años continúa siendo el más crítico (2,17). Entre los mayores de 50 años se registró, incluso, una leve mejora mensual

En el plano geográfico, el Interior del país mantiene el mayor nivel de confianza (2,59), mientras que CABA mostró la caída más pronunciada del mes (-12,4%), aunque se mantiene por encima del Gran Buenos Aires dentro del AMBA.

Uno de los contrastes más fuertes aparece al observar las expectativas económicas. Quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año registran un ICG de 4,14 puntos, muy por encima de quienes consideran que se mantendrá igual (2,56) o empeorará (0,35). Este último grupo volvió a mostrar una caída significativa en enero.