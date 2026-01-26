Conmoción en Ostende: un padre detenido tras matar a su hijo durante una discusión familiar + Seguir en









El hecho ocurrió en una vivienda del partido de Pinamar y es investigado por la fiscalía local. La víctima tenía 36 años y el acusado quedó a disposición de la Justicia.

Ostende quedó conmocionada por el asesinato del hombre de 36 años Foto: LN

Un episodio trágico sacudió a la localidad de Ostende, en el partido de Pinamar, cuando un hombre de 71 años fue detenido tras dispararle a su hijo de 36 años durante una discusión familiar en su vivienda ubicada en la calle Lértora al 500, a pocas cuadras de la avenida Central. La investigación quedó a cargo de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Dolores, bajo la dirección del fiscal Juan Pablo Calderón.

Según las primeras averiguaciones, la pelea familiar escaló hasta un desenlace fatal. El detenido declaró que su hijo lo habría amenazado con un cuchillo tipo carnicero y que, ante esa situación, reaccionó usando un arma de fuego, propinando un disparo que terminó con la vida de la víctima. Tras recibir el impacto, el hombre de 36 años logró desplazarse unos metros fuera de la vivienda antes de caer al suelo.

Personal policial y del Servicio de Emergencias 911 llegó al lugar de manera inmediata y constató el fallecimiento en el sitio. La DDI de Dolores y la SubDDI de Villa Gesell se encargaron de preservar la escena y de recolectar pruebas iniciales, incluyendo el relevamiento de cámaras de seguridad cercanas.

Investigación y medidas judiciales tras el asesinato en Ostende El presunto autor del disparo quedó aprehendido en el domicilio y a disposición de la Justicia, mientras los peritos continúan con la recolección de evidencias que permitan esclarecer el desarrollo exacto de los hechos y su encuadre legal. La fiscalía trabaja para determinar responsabilidades y profundizar sobre los antecedentes familiares que pudieron desencadenar la tragedia.

ostende-2(1) Personal policial y del Servicio de Emergencias 911 llegó al lugar de manera inmediata y constató el fallecimiento en el sitio. Este hecho se suma a otro incidente fatal registrado recientemente en la zona: el jueves, un trabajador de la construcción murió tras caer desde aproximadamente cuatro metros en una obra ubicada en la intersección de las calles Rivadavia y De los Totora, en Pinamar. La víctima impactó contra una estructura de hormigón y falleció en el lugar.

El accidente movilizó a efectivos de la Guardia Urbana y del Grupo de Prevención Motorizada, que colaboraron en el corte de la calle y en el ordenamiento del tránsito. La obra, donde se construía una filial del supermercado La Proveeduría, fue clausurada preventivamente mientras se investigan posibles responsabilidades.

