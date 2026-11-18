Frigorífico Bermejo reinauguró su planta de Pichanal tras destinar u$s20 millones a su modernización. La compañía duplicó sus ventas, alcanzó una facturación de u$s72 millones en el primer semestre y multiplicó casi por seis sus envíos al exterior.

La modernización de la planta de Pichanal demandó u$s20 millones, una inversión que ya formaba parte del plan de crecimiento de la compañía y que ahora culminó con la reinauguración oficial de las instalaciones.

El negocio de la carne de la familia Brito muestra resultados de su expansión en el norte argentino. Frigorífico Bermejo, la empresa vinculada a Inversora Juramento, facturó u$s72 millones durante el primer semestre de 2026, más del doble que en igual período del año anterior, mientras que sus exportaciones crecieron un 489% . Los números se conocen después de una inversión de u$s20 millones para modernizar su planta industrial de Pichanal, en Salta, y en medio de una estrategia que también incluye la compra de campos para ampliar la producción ganadera.

La compañía, que desde este año tiene entre sus accionistas a Inversora Juramento y a la familia Riusech, propietaria de Frigorífico Gorina , reinauguró oficialmente sus instalaciones con la presencia del gobernador salteño, Gustavo Sáenz. La planta faena actualmente unas 144.000 cabezas de ganado por año y emplea de manera directa a 600 trabajadores, una dotación que creció un 30%.

El salto comercial se explica principalmente por el desempeño de las ventas externas. Según los datos difundidos por la empresa, las exportaciones pasaron de u$s5,5 millones en el primer semestre de 2025 a u$s32,4 millones en igual período de 2026 , lo que representa un incremento del 489%. De esta manera, los mercados internacionales explicaron alrededor del 45% de la facturación total, frente al 16% que representaban un año antes.

En paralelo, las ventas al mercado interno aumentaron un 38%, hasta alcanzar los u$s39,6 millones . Así, la facturación total avanzó desde los u$s34 millones registrados entre enero y junio del año pasado hasta los u$s72 millones del mismo período de este año.

Detrás de la expansión industrial aparece una asociación entre dos grupos empresarios con trayectoria en el negocio de la carne. Por un lado, Inversora Juramento , la compañía agropecuaria fundada por Jorge Brito, que desarrolló un modelo integrado de producción ganadera, agricultura, industria frigorífica y comercialización. Por el otro, la familia Riusech, vinculada a Frigorífico Gorina , que aporta experiencia en procesamiento industrial y exportación de carne vacuna.

Desde 2026, ambas familias comparten la propiedad de Bermejo. La integración busca aprovechar la producción ganadera de Juramento y sus canales de venta directa al público, junto con la capacidad industrial y comercial de Gorina para ampliar la presencia en los mercados internacionales.

La modernización de la planta de Pichanal demandó u$s20 millones, una inversión que ya formaba parte del plan de crecimiento de la compañía y que ahora culminó con la reinauguración oficial de las instalaciones. Entre las principales obras se encuentra la construcción de una nueva sala de corte y envasado, que permitió elevar del 30% al 100% la capacidad de fraccionamiento y terminación de la producción.

También se incorporaron túneles de congelado, cámaras para la maduración y almacenamiento de carne y equipamiento específico para elaborar productos bajo los requisitos del ritual kosher, una condición necesaria para abastecer determinados segmentos del mercado israelí.

Actualmente, Bermejo exporta carne envasada al vacío a China, Estados Unidos, Israel y la Unión Europea, entre otros destinos. En la Argentina, mantiene su canal de comercialización directa a través de locales identificados con las marcas Cabaña Juramento y Bermejo.

"Esta alianza entre Inversora Juramento y la familia Riusech de Frigorífico Gorina representa una apuesta estratégica al potencial ganadero del norte argentino. Estamos transformando a Bermejo en una planta con mayor capacidad industrial, tecnología de última generación y estándares de calidad para competir en los mercados más exigentes del mundo", sostuvo Rafael Aguilar, CEO de Juramento.

Durante la reinauguración también participó Jorge Brito, accionista de Juramento, quien destacó la decisión de continuar invirtiendo en la provincia. "En Juramento tenemos el corazón en Salta, y esta inversión de 20 millones de dólares en Pichanal demuestra que creemos en el crecimiento productivo y de exportación", afirmó.

De la compra de campos a la expansión de las exportaciones

El crecimiento de Bermejo forma parte de una estrategia más amplia de la familia Brito para aumentar su participación en el negocio ganadero. En octubre, Inversora Juramento concretó la compra de Estancia Lote 5, un establecimiento de 10.800 hectáreas en el departamento salteño de Anta, por u$s22,8 millones. La operación incluyó unas 4.000 cabezas de ganado Brangus colorado y fue financiada mediante aportes de capital de los accionistas controlantes.

La adquisición se sumó a la compra de Pallaro Hermanos por u$s56,4 millones, realizada el año anterior, que había permitido incorporar otras 24.000 hectáreas y 16.000 animales. Con ambas operaciones, la compañía destinó u$s79,2 millones a ampliar su base ganadera, mediante la incorporación de 34.800 hectáreas.

La estrategia apunta a garantizar un mayor abastecimiento de hacienda propia para las distintas etapas del negocio, desde la cría y recría de animales hasta el engorde, la faena y la comercialización de cortes vacunos.

En el caso de Estancia Lote 5, Juramento proyecta que el establecimiento pueda aportar alrededor de 5.000 terneros anuales una vez que alcance su máximo potencial productivo. Para lograrlo, prevé incorporar pasturas, mejorar el manejo ganadero y aplicar sistemas de producción más intensivos.

La escala del negocio ya había mostrado un crecimiento durante el último año. Según la información presentada por Inversora Juramento ante la Comisión Nacional de Valores, el stock ganadero alcanzó las 87.676 cabezas al cierre de junio de 2026, frente a las 65.759 registradas doce meses antes.

En el plano industrial, Frigorífico Bermejo había faenado 99.989 cabezas durante el ejercicio 2025, de las cuales 90.654 correspondieron a hacienda propia. La actividad actual, informada en 144.000 animales anuales, muestra una mayor escala operativa, aunque las cifras corresponden a períodos de referencia diferentes.

La expansión también se trasladó al empleo. Según la empresa, la dotación de Bermejo aumentó un 30% y actualmente alcanza los 600 puestos de trabajo directos. La planta se convirtió así en uno de los principales centros de actividad industrial de Pichanal, una localidad del norte salteño donde la producción agropecuaria tiene un peso importante en la economía regional.

El plan de crecimiento de Juramento también tiene un componente financiero. La compañía, que cotiza en la Bolsa porteña, manifestó su intención de avanzar con una futura emisión de capital para incorporar nuevos accionistas y financiar proyectos productivos. Hasta ahora, combinó aportes de sus accionistas controlantes con instrumentos del mercado de capitales, entre ellos obligaciones negociables por u$s20 millones en 2024 y u$s30 millones en 2025.

Con una mayor disponibilidad de ganado propio, nuevas instalaciones industriales y la asociación con la familia Riusech, el grupo busca ampliar el procesamiento y la comercialización de carne argentina, con las exportaciones como uno de los principales motores de crecimiento.