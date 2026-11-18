Fue designado mediante la Resolución FG 113-26. Tiene una extensa trayectoria en el ámbito judicial y académico, con experiencia en fiscalías temáticas y docencia universitaria.

El nuevo Fiscal General Adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Ministerio Público de la Ciudad , Eduardo Riggi , prestó este miércoles juramento ante el Fiscal General Martín López Zavaleta y las máximas autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de CABA .

La ceremonia se celebró en la Sala de Audiencias del TSJ y estuvo encabezada por su presidenta, Inés Weinberg de Roca ; la vicepresidenta Alicia Ruiz ; y los jueces Luis Francisco Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi ; y fue presenciada por diversas autoridades y funcionarios judiciales.

El Fiscal General de la Ciudad le tomó juramento a Eduardo Riggi , ya que fue él quien lo designó en el flamante cargo mediante la Resolución de la Fiscalía General FG 113-26 , en estricto uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las potestades establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público (Nº1903) .

De 50 años y abogado , Eduardo Riggi tiene una extensa trayectoria en el ámbito judicial, que incluye una destacada labor como fiscal de Cámara —cargo al que accedió por concurso público de oposición y antecedentes en 2012—, así como su rol como fiscal de Cámara coordinador en diversos proyectos implementados con éxito en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad .

Asimismo, Riggi ha supervisado fiscalías temáticas estratégicas, como Delitos y Contravenciones Informáticas, Narcomenudeo y Delitos y Contravenciones en Eventos Masivos y en materia penal Económica , entre otras. En el plano académico, el nuevo Fiscal General Adjunto del MPF CABA posee una sólida formación de posgrado en prestigiosas universidades nacionales e internacionales.

Fue designado mediante la Resolución FG 113-26. Tiene una extensa trayectoria en el ámbito judicial y académico, con experiencia en fiscalías temáticas y docencia universitaria.

Se destaca su doctorado en Derecho obtenido con la máxima calificación en la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, 2008) y tiene un máster de especialización en Derecho Penal y Ciencias Penales de esa misma casa de estudios y de la Universidad de Barcelona (doble titulación (2001-2022). Además, ha participado como expositor en numerosas conferencias organizadas por destacadas instituciones académicas.

A su vez, el fiscal Riggi ejerce como profesor de posgrado de Derecho Penal en reconocidas instituciones, como la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Austral, la Universidad del Salvador, la Universidad Católica Argentina (UCA), la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad de Mendoza, la Universidad de Navarra (Pamplona, España), y la Universitat Pompeu Fabra; mientras que también ha dictado clases en la Universidad de Talca, con sede en Santiago de Chile.

También es miembro del Departamento de Derecho Penal de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, y es autor de diversos libros y artículos especializados en derecho penal, procesal penal y metodología jurídica.

Jura concurrida

Así, en la jura del nuevo Fiscal General Adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas del MPF CABA estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de CABA, Javier Buján; y el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia.

Participaron por el MPF CABA el Fiscal General Adjunto en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, Juan Corvalán; el Fiscal General Adjunto en lo Civil y Comercial, Martín Converset; los secretarios generales de Relaciones Institucionales, Aníbal Brunet; de Política Criminal, Néstor Maragliano; de Acceso a la Justicia, Javier Concepción; la secretaria general de Derechos Humanos, María Victoria Ordoñez; y su par de Administración, Javier Alfonsín.

También asistieron los secretarios de Legal y Técnica, Norberto Rubén Jacod; de Coordinación y Enlace Jurisdiccional, Daniel Tropea; el secretario Judicial de la Fiscalía General, Iván Coleff; el secretario de Coordinación General y Planificación Judicial, Martín Losada; el director general de Recursos Humanos, Nicolás Ritacca; el secretario de Fiscalía de Cámara de la Secretaría de Coordinación y Enlace Jurisdiccional, Gastón Menta Bellini; y el titular de la Oficina de Seguimiento de Gestión y Modernización, Juan Rimondi.

Además del fiscal de Cámara Este, Gabriel Unrein; el fiscal de Cámara Norte, Norberto Brotto; la fiscal de Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas Especializada Nº1, Verónica Guagnino; la coordinadora de la Unidad Fiscal Norte, Valeria Massaglia; la fiscal jefa de Políticas de Género, Genoveva Cardinali; la titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes, Cecilia Amil Martin; la titular de Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, Daniela Dupuy; el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil, Mauro Teresko; la titular de la Fiscalía de Investigaciones Complejas, Celsa Ramírez; y el titular de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar, Juan Rozas; entre otros.