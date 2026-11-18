Los valores de diciembre se actualizan según el piso salarial oficial y dependen de los ingresos registrados antes de la desvinculación.

El sistema previsional establece condiciones específicas para acceder a la cobertura durante el período de desocupación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene previsto pagar en diciembre de 2026 nuevos valores de la Prestación por Desempleo , una asistencia destinada a trabajadores registrados que perdieron su puesto laboral de manera involuntaria. El beneficio busca ofrecer un respaldo económico durante el período en que las personas permanecen sin empleo.

De acuerdo con los importes establecidos para el último mes del año, la ayuda tendrá un piso de $203.200 y un máximo de $406.400 . La actualización está vinculada con el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) , que funciona como referencia para determinar los límites de esta prestación.

La Prestación por Desempleo tendrá un monto mínimo de $203.200 en diciembre de 2026 , mientras que el máximo llegará a $406.400. Los valores surgen de la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil dispuesta por la Secretaría de Trabajo mediante la Resolución 4/2026.

La documentación que acredita la desvinculación laboral es necesaria para iniciar la gestión ante el organismo.

La normativa establece que el beneficio mensual no puede ser inferior al 50% del SMVM ni superar el 100% de ese indicador. Como el salario mínimo fijado para diciembre será de $406.400, los límites quedan definidos de la siguiente manera:

La diferencia entre ambos extremos responde al historial salarial de cada persona y a la aplicación de los porcentajes previstos por la normativa. Es importante distinguir estos importes de los correspondientes a noviembre. Durante ese mes, el piso de la prestación se ubica en $199.400 y el techo en $398.800.

La asistencia está dirigida principalmente a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad. Entre las situaciones contempladas aparecen los despidos sin justa causa, la finalización de contratos laborales y los casos de quiebra o cierre del establecimiento empleador.

También pueden acceder quienes acrediten un despido indirecto justificado, siempre que se cumplan las condiciones legales correspondientes.

Los antecedentes laborales y los aportes registrados son factores centrales para determinar el acceso al beneficio. Pexels

Cuáles son los montos mínimos y máximos que se liquidan por la Prestación por Desempleo

Los importes que paga ANSES tienen límites establecidos por la normativa nacional. El organismo no determina una cifra idéntica para todos los beneficiarios, sino que aplica un cálculo individual y respeta los valores mínimos y máximos vigentes.

La duración de la asistencia también depende de los aportes realizados antes de quedar desempleado. Para los trabajadores permanentes comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, ANSES contempla esta escala:

de 6 a 11 meses de aportes: 2 cuotas

de 12 a 23 meses: 4 cuotas

de 24 a 35 meses: 8 cuotas

desde 36 meses: hasta 12 cuotas

Además, quienes tienen 45 años o más pueden acceder a una extensión automática de seis meses, bajo las condiciones previstas en la normativa. En los períodos más prolongados, el importe de las cuotas también puede reducirse. Según la cartilla oficial de ANSES, después de los primeros cuatro meses se liquida el 85% del monto inicial en determinados casos y, para quienes tienen derecho a 12 cuotas, el 70% durante los últimos cuatro meses.

Cómo se calcula el dinero que cobra cada trabajador sin empleo formal

El cálculo de la Prestación por Desempleo se realiza a partir de la mejor remuneración mensual, normal y habitual que recibió el trabajador durante los últimos seis meses anteriores a la finalización de su contrato. La Resolución 4/2026 establece que el beneficio equivale al 75% de ese ingreso neto. Luego, ANSES aplica los límites correspondientes al salario mínimo vigente para determinar cuánto dinero debe recibir cada persona.

En cambio, si el resultado del cálculo supera los $406.400, se aplica el tope máximo mensual previsto para diciembre. Para acceder al beneficio, el trabajador debe acreditar que perdió su empleo de manera involuntaria y reunir los aportes exigidos. En el régimen general, se requiere contar con al menos seis meses de cotizaciones al Fondo Nacional de Empleo durante los tres años anteriores a la desvinculación.

Los trabajadores eventuales y de temporada tienen condiciones particulares, por lo que sus períodos de cobertura pueden calcularse de otra manera. La solicitud debe presentarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la finalización de la relación laboral. Si se inicia fuera de ese plazo, ANSES puede descontar los días transcurridos del período de prestación.

El trámite es gratuito y puede realizarse mediante Atención Virtual, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o presencialmente en una oficina del organismo con turno previo. Entre la documentación necesaria se encuentran el DNI y los comprobantes que acrediten el fin de la relación laboral, como el telegrama de despido o la documentación correspondiente al cierre de la empresa.