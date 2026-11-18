El entrenador argentino llegó a Inglaterra tras dirigir a Estados Unidos y debutará el domingo ante el Liverpool, en un momento crítico del equipo.

Mauricio Pochettino llegó a Inglaterra para iniciar su ciclo como entrenador del Manchester United.

Mauricio Pochettino llegó este miércoles a Inglaterra para ponerse al frente del Manchester United , que atraviesa una de las peores campañas de su historia reciente y necesita reaccionar para salir de los puestos de descenso. El entrenador argentino tendrá apenas unos días para preparar su debut, previsto para el domingo frente al Liverpool, por la Premier League.

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El técnico, de 54 años viene de dirigir a la selección de Estados Unidos en su último compromiso, una victoria ante Haití por la Liga de Naciones de la Concacaf. Tras publicar en Instagram una imagen aérea de Manchester, se trasladó directamente al centro de entrenamiento del club, en Carrington.

Su llegada se produce en un contexto de máxima presión. El United apenas consiguió un triunfo en los diez partidos de liga disputados esta temporada y ocupa el puesto 18 de la tabla, una ubicación que lo deja en zona de descenso y representa su peor registro a esta altura de una campaña desde 1986-87.

El Manchester United confirmó la contratación del argentino el viernes pasado, después de despedir a Michael Carrick . Sin embargo, Pochettino postergó su llegada para completar los compromisos que tenía al frente del seleccionado estadounidense en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El Manchester United atraviesa una temporada complicada y necesita sumar puntos para salir de la zona de descenso.

Ahora deberá cambiar rápidamente la dinámica del fútbol internacional por las exigencias cotidianas de un club que necesita resultados inmediatos. Cada decisión del nuevo entrenador estará bajo una fuerte observación, en una institución que no consigue ganar la Premier League desde 2013, cuando se retiró Alex Ferguson , uno de los técnicos más importantes de su historia.

El domingo tendrá una primera prueba de máxima exigencia. El United visitará al Liverpool, su histórico rival, en un partido que puede marcar el inicio de una etapa decisiva para intentar revertir el presente deportivo.

Pochettino tendrá su primer desafío el domingo, cuando el equipo visite al Liverpool por la Premier League. @pochettino

Pochettino ya pidió dos refuerzos para el Manchester United: quiénes son los apuntados

Mauricio Pochettino comenzó a delinear el plantel que pretende para el Manchester United y ya tiene dos nombres en carpeta para el mercado de enero. El entrenador argentino busca incorporar a un delantero y un lateral izquierdo, dos puestos que considera prioritarios para mejorar el rendimiento del equipo.

Según informó la emisora británica talkSPORT, los futbolistas elegidos son Folarin Balogun, delantero del AS Mónaco, y Antonee Robinson, lateral izquierdo del Fulham. Ambos son internacionales con Estados Unidos y conocen al técnico de su etapa al frente del seleccionado norteamericano.

La relación previa con los dos jugadores podría facilitar su adaptación al equipo inglés. Pochettino conoce sus características y su mentalidad competitiva, por lo que considera que pueden responder a las necesidades tácticas que busca implementar en Old Trafford. Mientras tanto, la dirección deportiva del Manchester United analiza la viabilidad de las dos operaciones.

El antecedente de Ferguson y una temporada para reaccionar

La situación actual del equipo tiene un antecedente histórico que vuelve a poner en perspectiva el desafío que enfrenta Pochettino. La última vez que el Manchester United ocupó una posición tan baja en esta instancia de la temporada fue en 1986-87, precisamente el año en que Ferguson llegó al club para iniciar un ciclo que cambiaría su historia.

Alex Ferguson asumió en el Manchester United en 1986, cuando el equipo también atravesaba una situación deportiva delicada.

En aquel momento, el entrenador escocés también encontró a un equipo en dificultades. Apenas dos días después de asumir, el United perdió frente al Oxford United y cayó a los puestos de descenso.

El conjunto inglés terminó aquella temporada en el undécimo lugar y debió esperar hasta 1993 para conquistar nuevamente el campeonato de liga. Durante ese proceso, Ferguson consiguió otros títulos, entre ellos una Recopa de Europa, una FA Cup y una Copa de la Liga.

Cuatro décadas después, Pochettino llega en circunstancias deportivas similares, aunque con un desafío inmediato: recuperar el rendimiento de un equipo que acumula resultados negativos y que necesita alejarse de la zona baja de la tabla.