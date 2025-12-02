Bomba en el mercado cripto: Strategy admite que venderá Bitcoin en caso de necesitar liquidez

La compañía crea una reserva de u$s1.440 millones bajo el argumento de asegurar que la volatilidad no impacte en los dividendos de sus inversores.

El mercado de las criptomonedas pone el ojo en Strategy , luego de que haya anunciado la creación de una reserva de 1.440 millones de dólares con el dinero obtenido de la venta de acciones de Clase A para financiar pagos de dividendos e intereses. Este movimiento hizo que el mayor tenedor institucional de Bitcoin (BTC) pierda más de un 10% en la jornada del lunes .

La compañía manifestó que su intención es mantener una reserva suficiente para financiar "al menos doce meses" de sus dividendos y, en el futuro, aumentar esta cobertura hasta los 24 meses "o más" . Asimismo, reconoció que la ajustará "según las condiciones del mercado, necesidades de liquidez y otros factores".

Michael Saylor, fundador y presidente ejecutivo de Strategy, expresó: "Establecer una reserva en dólares para complementar nuestra reserva de BTC marca el siguiente paso en nuestra evolución, y creemos que nos posicionará mejor para navegar la volatilidad del mercado a corto plazo mientras cumplimos con nuestra visión de ser el principal emisor mundial de crédito digital".

"Y queremos asegurarles que la volatilidad de bitcoin nunca va a impactar sus dividendos. Y para hacer eso, agregamos una reserva de dólares estadounidenses", añadió Saylor.

En esa línea, se encargó de aclarar: "Hay escépticos y cínicos que han sido de la opinión de que no podíamos, o no lo haríamos, o no tenemos la voluntad de vender bitcoin para financiar los dividendos, y eso a veces se convierte en una tesis bajista negativa. Creo que es importante para nosotros disipar esta noción. No solo puede la empresa vender bitcoin para pagar los dividendos, la empresa puede realmente vender bitcoin altamente apreciado, pagar los dividendos, y luego aumentar continuamente sus tenencias de bitcoin en bitcoin cada trimestre, para siempre" .

Las posibles salidas para Strategy según el movimiento de Bitcoin

En la jornada del martes 2 de diciembre, Bitcoin logra posicionarse por encima de los u$s90.000, lo que significa un respiro luego de la tendencia bajista que predominó las semanas anteriores. Sin embargo, Strategy estima que, si el precio del bitcoin termina este año entre u$s85.000 y u$s110.000, los resultados de la compañía para este ejercicio fiscal podrían variar entre una pérdida neta de u$s5.500 millones y un beneficio neto de u$s6.300 millones.

La compañía financió sus compras de la principal criptomoneda usando una mezcla de deuda y productos de capital, muchos de los cuales prometían pagar elevados dividendos. Sin embargo, el desplome de Bitcoin luego de tocar su máximo histórico en octubre pone en aprietos a la firma tecnológica, que encima ahora compite con compañías de inversión alternativas.

Por otra parte, al estar incluida en índices como Nasdaq 100, MSCI USA y MSCI World, Strategy permite que la exposición a bitcoin se filtre a carteras minoristas e institucionales a través de vehículos de inversión pasivos.

Con este panorama, el mercado teme que la compañía venda parte de sus tenencias de Bitcoin. Ayer, la firma anunció que alcanzó los 650.000 BTC tras adquirir 130 tokens adicionales a un precio medio de u$s89.860 por Bitcoin en la segunda quincena de noviembre. Esta posición está valorada en alrededor de 56.000 millones de dólares y representa más del 3% del suministro total de la criptomoneda.