YPF permitirá comprar combustibles con Bitcoin y otras criptomonedas: cómo funcionará el sistema

La petrolera sumará pagos con criptomonedas en su app. Es la primera del país en habilitar esta modalidad en sus estaciones de servicio.

YPF se posiciona como la primera petrolera en adoptar pagos con criptomonedas, un cambio que podría marcar tendencia en el sector.

YPF avanza en un nuevo capítulo de su transformación digital: la compañía habilitará el pago con Bitcoin y otras criptomonedas para la compra de combustible y productos en su red de estaciones de servicio. La iniciativa, que se instrumentará a través de la app oficial de la petrolera y se suma al pago en dólares, busca ampliar las opciones de pago y adaptarse al crecimiento del uso de activos digitales en el país.

Según adelantó Iproup, el mecanismo será sencillo. El usuario deberá escanear un código QR y seleccionar la criptomoneda con la que desea pagar. La operación será procesada por un exchange, que convertirá automáticamente el monto a pesos al tipo de cambio del momento, evitando problemas de volatilidad tanto para la estación como para el cliente.

Tal como reveló el periodista Andrés Sanguinetti, la nueva modalidad se gestiona íntegramente a través de la App YPF y se apoya en la infraestructura bancaria, utilizando al Banco Santander como soporte tecnológico para las transferencias.

App YPF Para acceder y utilizar esta función, el usuario debe poseer una cuenta bancaria en dólares a su nombre: los fondos se ingresan al ecosistema de YPF Digital mediante una transferencia desde esa cuenta hacia una cuenta corriente en dólares de YPF Digital (YPFD) en el Banco Santander.

El inminente anuncio de YPF llega en un contexto cripto particularmente convulso pero optimista. Tras un período de caídas, Bitcoin logró recuperarse y cotiza en torno a los u$s87.000; aunque no ha recuperado sus máximos históricos, para muchos operadores este nivel representa un posible piso de estabilización.

La incorporación de pagos con cripto se suma a la reciente posibilidad de abonar en dólares a través de la aplicación, una funcionalidad que YPF lanzó como parte de su estrategia para digitalizar sus servicios y responder a nuevas modalidades de consumo. Con este movimiento, YPF se posiciona como la primera petrolera en adoptar pagos con criptomonedas, un cambio que podría marcar tendencia en el sector. Otras compañías ya observan la iniciativa de cerca y no se descarta que se generen anuncios similares en los próximos meses.