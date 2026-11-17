EEUU lanza nuevas restricciones a China para el acceso a chips y Beijing advierte que tomará las "medidas necesarias" + Agregar ámbito en









La medida apunta a Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia y Brasil, restringiendo envíos que podrían ser desviados a China. Por su parte, Beijing prometió tomar las "medidas necesarias" para defender sus intereses, calificando la acción de EEUU como "coerción económica".

EEUU restringe acceso de China a chips avanzados de IA, afectando a empresas como Nvidia.

En medio del viaje del presidente Donald Trump a China para mantener conversaciones con Xi Jinping y Vladimir Putin, el gobierno de EEUU señaló el lunes que restringiría aún más el acceso de China a semiconductores avanzados de inteligencia artificial de empresas como Nvidia.

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La iniciativa del Departamento de Comercio para reforzar el control sobre los centros de datos fuera del país y frenar el contrabando de semiconductores, llega en un momento en que crecen las dudas sobre si hizo lo necesario para evitar que China consiga tecnología sensible.

Cabe precisar que la nueva norma restringe los envíos de chips avanzados a países del Sudeste Asiático, como Malasia, Singapur y Tailandia, adonde las empresas chinas recurrieron para acceder a capacidad de cómputo con la que entrenar modelos de IA. Además, impone nuevos requisitos a los centros de datos en el exterior que proveen “volúmenes significativos de capacidad de cómputo” a compañías con sede en China.

EEUU restringe envíos de chips avanzados a Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia y Brasil para frenar desvíos a China. El detalle La norma llegó pocos días después de la renuncia de Jensen Huang a la conducción de Nvidia, que se produjo en medio de un escándalo sin precedentes sobre su relación con Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed y sospechada de espionaje a favor de China. Megaspeed, una firma singapurense de servicios en la nube que alquila capacidad de cómputo, está bajo investigación del Departamento de Justicia por presunto contrabando de chips, y negó irregularidades.

La norma busca enviar el mensaje de "que Estados Unidos se toma en serio el cierre de peligrosas lagunas en los controles de exportación que China lleva años aprovechando", afirmó en un comunicado John Moolenaar, presidente republicano del comité especial de la Cámara de Representantes sobre China.

La norma llegó pocos días después de la renuncia de Jensen Huang a la conducción de Nvidia, que se produjo en medio de un escándalo sin precedentes. Xataxa. En ese marco, Trump tiene previsto reunirse con Xi Jinping el jueves en Shenzhen, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica ‌Asia-Pacífico (APEC). Trump ya amenazó con imponer restricciones tecnológicas a Pekín o las ha aplicado antes de reuniones de alto voltaje. La nueva norma señala a Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia y Brasil como los países donde hay mayor riesgo de que los semiconductores avanzados terminen desviados a China. Los envíos alcanzados por la regla hacia esos destinos ahora requieren una licencia de exportación de EEUU. Cabe subrayar que esos requisitos no se aplican a las empresas estadounidenses que operan centros de datos en los cinco países. China tomará "medidas necesarias" tras las nuevas restricciones de EEUU Por su parte, China prometió este martes tomar las "medidas necesarias" para defender sus intereses tras las nuevas restricciones de EEUU a las exportaciones de chips. "Se trata de un ejemplo típico de coerción económica y aplicación extraterritorial de la ley", denunció Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. A su vez, el portavoz también sostuvo que "Estados Unidos no deja de ampliar abusivamente el concepto de seguridad nacional y de abusar de las medidas de control de las exportaciones", subrayó, y prometió que China "tomará las medidas necesarias para defender firmemente sus derechos e intereses legítimos". Por su parte, China prometió este martes tomar las "medidas necesarias" para defender sus intereses tras las nuevas restricciones de EEUU a las exportaciones de chips.