Las dificultades afectaron a usuarios de Chase, Bank of America y Wells Fargo, entre otras entidades. Chase reconoció un inconveniente técnico y descartó un ciberataque.

Fallas bancarias: miles de clientes en EEUU reportaron problemas para operar en plataformas digitales de grandes bancos.

Clientes de varios de los principales bancos de Estados Unidos reportaron este lunes dificultades para acceder a sus cuentas y operar a través de las plataformas digitales . Los inconvenientes alcanzaron a entidades como JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y U.S. Bank , además de servicios de pago como Zelle, según los registros de Downdetector.

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Los usuarios señalaron problemas para consultar saldos y movimientos, transferir fondos, retirar efectivo y cobrar cheques . La cantidad total de personas afectadas y el alcance de las interrupciones en cada entidad no habían sido confirmados oficialmente.

La situación se concentró especialmente en los clientes de Chase y en las operaciones que involucraban a esa entidad. La compañía reconoció que atravesaba un problema técnico y aseguró que trabajaba para normalizar el servicio, aunque sostuvo que los usuarios conservaban el acceso a sus cuentas y fondos.

Un vocero de JPMorgan Chase explicó que algunas operaciones estaban demorando más de lo habitual debido a un inconveniente técnico. "Debido a un problema técnico, algunas transacciones están tardando más de lo habitual en completarse, pero los clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos. Estamos trabajando para resolverlo lo antes posible", señaló en un comunicado.

Además, algunos usuarios recibieron una notificación en la aplicación del banco que advertía que determinados servicios no estaban disponibles y recomendaba volver a intentarlo más tarde.

JP Morgan Chase reconoció un inconveniente técnico, descartando un ciberataque, mientras otras entidades investigan las causas. AFP

Según informó la agencia Associated Press, la entidad aclaró que el incidente no estaba relacionado con un ataque informático. De acuerdo con CNBC, tampoco había indicios de que actores maliciosos estuvieran involucrados ni de que un mismo error técnico afectara simultáneamente a varias entidades.

Qué bancos y servicios registraron inconvenientes

Los reportes recopilados por Downdetector incluyeron a JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank y Truist. También se registraron avisos vinculados a Zelle, la plataforma de transferencias utilizada por clientes de distintas entidades financieras.

En el caso de Chase, cerca de 5.000 usuarios habían reportado problemas, de acuerdo con los datos difundidos por Al Jazeera. En Wells Fargo, los avisos superaban los 800. Entre las dificultades mencionadas figuraban inconvenientes para iniciar sesión, consultar saldos y realizar transferencias.

Por su parte, U.S. Bank aseguró que sus sistemas no estaban directamente afectados, aunque advirtió que los clientes que intentaran enviar o recibir pagos mediante Zelle con otra institución podían experimentar demoras.

Desde Early Warning Services, la compañía que opera Zelle, afirmaron que la red funcionaba con normalidad. Sin embargo, señalaron que los problemas técnicos en las entidades financieras podían provocar demoras en algunos pagos.

La causa y el alcance de las fallas seguían bajo investigación

Hasta el momento, no se había establecido una causa común para los inconvenientes registrados en las distintas entidades ni se había precisado cuántos clientes resultaron afectados. Tampoco se informó si las operaciones iniciadas durante las interrupciones habían quedado pendientes, sido rechazadas o procesadas con demoras.

El episodio se produjo pocos días después de una interrupción de gran alcance en los servicios de Microsoft, que afectó a herramientas como Outlook, Teams y Copilot. También coincidió con una falla que obligó a suspender temporalmente vuelos en Estados Unidos durante el fin de semana.

Sin embargo, Associated Press aclaró que no había pruebas de una relación directa entre esos episodios y las dificultades registradas en el sistema bancario. Las entidades continuaban trabajando para normalizar las operaciones y brindar información sobre el alcance de las fallas.