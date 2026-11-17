Las familias que todavía esperan el depósito de noviembre ya pueden consultar cuándo les toca cobrar y cuánto recibirán.

ANSES avanza con los últimos pagos de la AUH de noviembre para los beneficiarios que aún no cobraron.

ANSES avanza con los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondientes a noviembre. En la segunda mitad del mes, las familias cuyos documentos terminan en 6, 7, 8 y 9 todavía tienen pendiente la acreditación de sus haberes.

El calendario presenta algunas modificaciones respecto de otros meses, mientras que los beneficiarios reciben sus ingresos con el aumento establecido por la fórmula de movilidad.

Los titulares de la AUH con DNI terminados en 6 cobrarán el jueves 19 de noviembre , mientras que aquellos cuyos documentos finalizan en 7 recibirán el dinero el viernes 20. Quienes tengan terminaciones 8 y 9 deberán esperar hasta el martes 24 y el miércoles 25, respectivamente.

Los titulares con DNI terminados en 6 y 7 cobrarán esta semana, mientras que las últimas terminaciones deberán esperar unos días más.

Durante noviembre, la asignación tiene un valor de $159.611 por hijo , tras incorporar el aumento del 1,93% correspondiente a la actualización mensual de las prestaciones sociales.

Sin embargo, el organismo deposita directamente el 80% del beneficio y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH. De esta manera, las familias reciben $127.688,80 por hijo , mientras que los $31.922,20 retenidos se pueden recuperar una vez acreditados los controles de salud, vacunación y escolaridad.

A estos ingresos pueden sumarse otros beneficios, como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche, siempre que los titulares cumplan con los requisitos correspondientes.

ANSES: el cronograma completo de pagos de la AUH en noviembre

Los depósitos comenzaron durante la segunda semana del mes y continuarán hasta el miércoles 25 de noviembre. El calendario quedó organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre

DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre

DNI terminados en 2: viernes 13 de noviembre

DNI terminados en 3: lunes 16 de noviembre

DNI terminados en 4: martes 17 de noviembre

DNI terminados en 5: miércoles 18 de noviembre

DNI terminados en 6: jueves 19 de noviembre

DNI terminados en 7: viernes 20 de noviembre

DNI terminados en 8: martes 24 de noviembre

DNI terminados en 9: miércoles 25 de noviembre

Para consultar la fecha exacta de acreditación, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma, la sección de consulta de cobros permite verificar cuándo estará disponible el dinero y en qué cuenta se realizará el depósito.

El calendario de la AUH se extiende hasta el 25 de noviembre y puede consultarse desde Mi ANSES. ANSES

Por qué se reprogramó el calendario de pagos de la AUH este mes

Las modificaciones en las fechas de noviembre se deben principalmente a los feriados establecidos por la visita del papa León XIV a la Argentina. La llegada del pontífice llevó al Gobierno nacional a declarar feriado el lunes 9 de noviembre en todo el país, mientras que el martes 10 la medida alcanzó a la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y el miércoles 11 a la provincia de Buenos Aires.

A esto se sumaron el Día del Trabajador Bancario, celebrado el viernes 6 de noviembre, y el feriado bancario nacional del martes 10. Estas jornadas sin actividad bancaria obligaron a reorganizar el inicio de las acreditaciones de las prestaciones sociales y previsionales.

Por otra parte, el lunes 23 de noviembre será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, cuya conmemoración corresponde al 20 de noviembre. Por ese motivo, los pagos se interrumpirán después del viernes 20 y se retomarán el martes 24.

Los cambios afectan las fechas de acreditación, pero no los importes que corresponden a cada beneficiario. Los titulares mantienen el aumento mensual y las condiciones habituales para cobrar la asignación.