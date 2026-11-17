Impuestos: ya rige la segunda etapa del plan de pagos de ARBA, con descuentos de hasta el 35% + Agregar ámbito en









El primer tramo cerró con 91.678 consolidaciones de deuda de familias, comercios y empresas. Hasta el 27 de noviembre, quienes cancelen al contado obtendrán la bonificación más alta.

Está vigente la segunda etapa del plan para regularizar deudas. Clarín

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha la segunda etapa de su plan especial de pagos, que estará vigente hasta el 27 de noviembre. En este tramo, quienes cancelen su deuda al contado accederán a una bonificación del 35%, mientras que el descuento será del 15% para los que elijan tres cuotas y del 10% en seis pagos. El nuevo período arranca después de que la primera fase terminara con 91.678 consolidaciones de deuda de familias, comercios y empresas, un resultado que, según el organismo, “superó ampliamente las previsiones iniciales”.

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En un comunicado, la Agencia detalló que al finalizar el primer tramo, el programa "alcanzó la meta establecida, mostrando una fuerte respuesta de quienes tenían obligaciones pendientes y encontraron en el régimen una herramienta para ponerse al día".

ARBA había lanzado el régimen justamente para abrir una instancia excepcional antes de fin de año. El objetivo es que quienes acumularon obligaciones pendientes puedan regularizar su situación y llegar a 2027 sin deuda, condición necesaria para acceder a las bonificaciones y descuentos tributarios previstos para el próximo año.

Deudas con ARBA: cómo acceder a descuentos de hasta el 35% hasta el 27 de noviembre. 0221 ARBA reabre el plan de pagos con quitas de hasta el 35% para cancelar deudas La elección de las modalidades también reflejó esa voluntad de cumplimiento: 62.619 consolidaciones, el 68,3% del total, se hicieron al contado. Otras 20.101 se formalizaron en seis cuotas y 8.958 en tres pagos. Solo en los dos últimos días de la primera etapa se concretaron más de 21 mil regularizaciones.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, sostuvo que el resultado debe leerse en el contexto económico de los últimos años. “Estamos viendo deudas relativamente nuevas, que se acumularon en un período en el que muchas familias y empresas tuvieron mayores dificultades para cumplir. El programa económico del gobierno de Javier Milei golpeó el consumo, la actividad y los ingresos, y eso también impactó sobre la capacidad de pago”, afirmó.

El funcionario destacó, al mismo tiempo, que la respuesta al plan muestra una clara voluntad de regularización. “Cuando existen herramientas concretas, las familias y las empresas buscan ponerse al día. Más de 91 mil consolidaciones en pocas semanas muestran que el problema no era una falta de voluntad para cumplir, sino las dificultades económicas que atravesaron distintos sectores”, señaló. “Tenemos una política muy clara: acompañar a quienes tienen voluntad de cumplir y, al mismo tiempo, reconocer especialmente a quienes vienen pagando en tiempo y forma. Por eso este plan permite regularizar deuda, pero los mayores beneficios de 2027 estarán destinados a quienes sostuvieron una trayectoria de buen cumplimiento”, explicó Girard. Después del 27 de noviembre, el esquema continuará con una tercera etapa, entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre, con descuentos del 30% al contado, 10% en tres cuotas y 5% en seis. Finalmente, desde el 12 hasta el 31 de diciembre, se mantendrá una bonificación del 30% para quienes cancelen al contado. El régimen alcanza deudas de los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas. Pueden incorporarse obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025 y también deudas correspondientes a 2026, con excepción del Impuesto de Sellos. La adhesión se realiza íntegramente de manera digital a través del sitio oficial de ARBA.