Octubre con fin de semana largo: el Gobierno adelantó un feriado clave y explicó la decisión

El objetivo principal es fomentar el turismo. Se trata de uno de los últimos feriados del año.

El Gobierno agregó un nuevo feriado a octubre.

El mes de octubre 2025 llegará con una modificación importante en el esquema de feriados nacionales. El Gobierno resolvió adelantar la conmemoración del 12 de octubre, lo que generará un nuevo fin de semana largo con impacto en la vida cotidiana de trabajadores, estudiantes y comercios.

La medida establece que la fecha histórica se traslade al viernes 10 de octubre, en lugar de celebrarse el domingo 12. De esta forma, se habilitó un feriado puente, diseñado para estimular la actividad turística y los sectores vinculados al consumo interno.

Qué feriado se trasladó y por qué El Día del Respeto a la Diversidad Cultural, antes conocido como Día de la Raza, será este año el protagonista del cambio. La decisión oficial busca fomentar el turismo nacional y ofrecer una ventana de descanso de tres días.

Este feriado, instaurado en 2010 bajo su actual denominación, tiene como objetivo destacar la diversidad étnica y cultural de los pueblos que conforman la Nación, reemplazando la conmemoración tradicional de la llegada de Cristóbal Colón a América.

Feriados inamovibles de 2025 1 de enero: Año Nuevo

3 y 4 de marzo: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (correspondiente al 20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre El próximo feriado tras el 12 de octubre Luego del fin de semana largo de octubre, el siguiente feriado será el del Día de la Soberanía Nacional, que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado del 20 de noviembre de 1845 contra las fuerzas de Reino Unido y Francia, durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. En 2025, el Gobierno trasladó la fecha al lunes 24 de noviembre, al tiempo que decretó el viernes 21 como feriado turístico. De esta manera, se configurará un descanso extendido de cuatro días consecutivos para quienes no deban trabajar.

