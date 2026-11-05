Diálogos de Wall Street: buena reacción de los mercados tras la barrida demócrata en el Congreso

¿Qué lecciones deja la barrida demócrata en el Congreso? ¿Por qué los mercados reaccionaron de forma tan positiva, Gekko? ¿Qué nos espera hacia delante? ¿Se enciende la luz verde para retomar el rally?

Gordon Gekko realiza su habitual análisis sobre impacto político y económico de la victoria demócrata en Congreso.

Periodista: Las encuestas tenían razón. Se confirmó la barrida demócrata en el Congreso. Era el resultado de digestión más complicada a priori, y los mercados respondieron con una suba muy potente. ¿Quedan temas difíciles pendientes? ¿Qué puede salir mal? O ya podemos dar vuelta la página y dejar atrás las preocupaciones políticas.

Gordon Gekko: Las diferencias fueron contundentes. Mayores que lo previsto. Es game over. El voto expresó un veredicto popular aplastante. En todo el país. Tanto que ni siquiera Trump está cuestionando la legalidad del escrutinio que, dados sus antecedentes, era lo que cabía esperar.

G.G.: La incertidumbre sobre la reacción del día después proyectaba una sombra muy grande. La Casa Blanca, en las dos últimas semanas, diseminó un doble discurso que fluctuaba entre un acuerdo inminente o un recrudecimiento feroz de las hostilidades después del comicio. Y esa paranoia también se desinfló.

P.: La respuesta de los mercados es, en esencia, una reacción de alivio.

G.G.: Correcto. Por eso, en general, sube “todo”. Ya se discriminará mejor después. Lo que bajó fuerte es la noción de incertidumbre. La idea de que Trump podía patear el tablero. Del lunes a hoy el crudo Brent cayó 15 dólares. Nada es más balsámico.

P.: Perdimos por la guerra, escribió el vicepresidente JD Vance. Dijo, por supuesto, que eso ya lo había reconocido Trump. Pero todo el mundo sabe que la decisión la tomó el presidente y que fue Vance quien se opuso. Es una forma de diferenciarse a la velocidad del rayo. ¿Comenzó la campaña presidencial de 2028?

G.G.: Ese es el próximo gran evento político en la cartelera regular. Trump tiene que estar muy aturdido por el resultado porque no se enojó, le reconoció a Vance el derecho de sentirse dolido y ratificó que lo volvería a hacer.

P.: Recuerdo su conclusión temprana: el general Trump le arruinó los planes al presidente Trump. Dicho y hecho. ¿Y ahora cómo continúa la gestión de gobierno? ¿Buscamos rápido un acuerdo de paz en Medio Oriente?

G.G.: El daño ya está hecho. ¿Cuál es el apuro ahora? En agosto, Trump y el secretario Bessent hablaban de una tregua “en un día o dos”. Ese era el momento más adecuado. El barril rondaba los 80 dólares y un acuerdo, por más precario que fuera, hubiese permitido llegar a las urnas con una rebaja adicional de 7 o 10 dólares. Y no agredir tanto a los votantes. Ni exponer a los bonos al peligro de una eventual crisis de nervios. Acuérdese que la reunión de la Fed de julio fue una desgracia.

P.: Y en agosto no hubo ninguna tregua, más bien sobrevino una ofensiva sobre Irán que hizo subir el costo de la energía y las tasas largas. Y lo obligó a Bessent a intervenir en la curva de bonos sin mucho éxito.

G.G.: Y esa ofensiva lo dejó a Kevin Warsh en offside flagrante. Anote en la cuenta la suba de tasas de septiembre. Warsh ya no podía estirar más la desatención de la Fed. Prolongar la guerra sin el paraguas de una tregua, aunque solo fuera ficcional, costó una fortuna, más allá de la derrota electoral. ¿No se dieron cuenta? ¿O se quiso acordar y no se pudo? Como sea, cuál es la prisa que puede tener Trump para pactar ahora. Entiendo sí la de JD Vance. Qué mejor credencial personal para lanzar una campaña presidencial. Si ya luce la cucarda de haberse opuesto.

P.: ¿Qué cambia con el Congreso en manos de la oposición? ¿No puede forzarlo a Trump a negociar la paz?

G.G.: El Congreso no declaró la guerra, aunque, en principio, es su potestad exclusiva. No la aprobó tampoco, transcurridos los plazos que lo tornan mandatorio en caso de emergencia. Y difícilmente el Congreso esté interesado en hacerse cargo de una paz en los términos que exige Irán. En especial, en lo referido al tránsito por Ormuz y el pago de compensaciones económicas. Tiendo a pensar que preferirá que Trump se arregle con este embrollo que es de su creación.

P.: Pero el Congreso puede presionarlo a Trump en muchísimos otros campos.

G.G.: El presidente tuvo una agenda legislativa en sus primeros dos años. El paquete de rebaja de impuestos, la ley Genius sobre criptomonedas, las leyes sobre inmigración. Eso se acabó. Hasta acá llegamos. Habrá algunos temas que se podrán negociar como moneda de cambio, pero serán los menos. A su vez, el presidente tiene poder de veto para frenar los temas que sancione la oposición.

P.: Volvamos al famoso candado.

G.G.: Lo que implica menos sorpresas. Que es algo que los mercados siempre ponderaron. Por eso el sesgo constructivo que han tenido, por lo general, después de las elecciones de mitad de término.

P.: Van a florecer las investigaciones sobre Trump. Y quizás desemboquen en un juicio político.

G.G.: Enfrentó dos en su primer mandato. Y hay que conceder que el actual es mucho más explosivo. Sobran los ingredientes para promover un juicio político.

P.: ¿Y puede desembocar en la remoción del presidente?

G.G.: Se requiere dos tercios de los votos del Senado y la oposición no cuenta con esa cifra. Puede haber algún republicano díscolo que esté dispuesto a sumarse, pero lo esperable es que Trump pueda capear el temporal como lo hizo cuando no tenía tanta experiencia de gobierno.

P.: ¿Y el riesgo de volver a chocar con el techo de la deuda y tener que cerrar parcialmente el gobierno?

G.G.: Todo ese menú vuelve a ser elegible. Desde ya. No se sorprenda tampoco si los demócratas son pragmáticos y apuntan los cañones sobre el gabinete y allí sí consiguen tener éxito. El secretario de defensa Heghseth es número puesto, máxime ahora que el votante se expresó de manera contundente en contra de la guerra.

P.: ¿Qué decir de la independencia de la Fed?

G.G.: Trump puede despedir a la gobernadora Cook, si la Justicia le da la razón. Pero ya no podrá nombrar a su reemplazante.

P.: Ya no tiene los votos necesarios en el Senado para su confirmación.

G.G.: Tal cual. Recuerde que Kevin Warsh fue ratificado sin el apoyo de ningún voto demócrata. Esa ventana de oportunidad se acaba de cerrar también.

P.: ¿Imagina una Fed más agresiva?

G.G.: Ya tampoco hace falta. Warsh rompió el cascarón en septiembre. Y la fiebre de la IA se calmó últimamente, como todos saben.

P.: ¿Sigue viendo una suba de tasas en diciembre?

G.G.: Correcto. Y otra en marzo, que todavía no está señalada.

P.: Una barrida demócrata era el resultado peor para los mercados, y los mercados respondieron con exuberancia. ¿Cuál es la conclusión?

G.G.: Que el mercado bull sigue intacto. Más allá de la corrección en dos velocidades. La tropa ajustó en agosto y septiembre. Y en octubre, por separado, fue el turno exclusivo de la tecnología. A la postre, esa separación fue muy constructiva. La calesita no cuestionó nunca la tendencia alcista de fondo de la Bolsa.

P.: ¿Se encendió la luz verde para retomar el rally?

G.G.: Las condiciones externas ya son favorables. Ni la Fed ni la curva son un problema. Si se calma la energía, mejor. Y los balances derraman un caudal generoso de utilidades. Pero no está claro todavía cuál es el plan de inversión de la IA que los mercados quieren avalar. Cuán agresivo, y con qué mix de capital y endeudamiento. Siempre pensamos que Anthropic iba a marcar el camino con su IPO y probablemente sea así. Nada mejor para aportar esas definiciones.