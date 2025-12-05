El Gobierno no afloja ni con el sorteo del Mundial: ahora cuestionó la universidad de la AFA + Seguir en









Capital Humano emitió un comunicado en el que advirtió que la UNAFA no cuenta con habilitación para funcionar como institución de enseñanza superior y exigió a la entidad deportiva suspender de inmediato toda publicidad vinculada al proyecto académico.

El Ministerio de Capital Humano intimó a la AFA a frenar la publicidad de la UNAFA y a presentar un descargo en cinco días hábiles.

En medio del impacto mediático que dejó el sorteo del Mundial 2026, el Gobierno nacional abrió este viernes un nuevo frente de conflicto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A través de una comunicación oficial, el Ministerio de Capital Humano aseguró que la denominada Universidad de la AFA (UNAFA) “no es una institución universitaria legalmente habilitada en la República Argentina” y que la entidad deportiva está promocionando carreras de grado y posgrado “sin reconocimiento oficial, autorización ministerial ni acreditación correspondiente”.

Según informó la cartera que encabeza Sandra Pettovello, la Subsecretaría de Políticas Universitarias cursó una intimación para que la AFA suspenda de manera inmediata toda acción de publicidad o difusión relacionada con la supuesta casa de estudios y presente un descargo en un plazo de cinco días hábiles.

El aviso se fundamenta en que la AFA habría promocionado la UNAFA en distintos canales -medios tradicionales, redes sociales y una página web recientemente creada- ofreciendo carreras universitarias, maestrías y programas con inscripción prevista para 2026.

COMUNICADO UNIVERSIDAD AFA El marco legal que invoca el Gobierno El comunicado oficial recuerda que la normativa vigente es contundente: el uso de la palabra “Universidad” y sus derivados está estrictamente reservado para instituciones creadas y autorizadas por el Estado Nacional.

En el escrito, citan tres pilares normativos:

Resolución Ministerial 206/1997 , que restringe el uso de términos universitarios a entidades habilitadas.

Resolución 4600-E/2017 , que prohíbe que cualquier organismo no autorizado publicite carreras o titulaciones de ese nivel.

Ley de Educación Superior, cuyos artículos 39 y 68 establecen que solo las universidades y los centros habilitados pueden dictar posgrados y expedir títulos con validez nacional. El documento advierte que el incumplimiento puede derivar en clausura inmediata, inhabilitación de responsables y otras sanciones administrativas previstas por la normativa. Qué observó el Ministerio sobre la AFA La intimación enviada a la sede de la casa madre del fútbol argentino menciona específicamente: La aparición de la marca “Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino (UNAFA)” en medios y redes como Facebook, Instagram, X, TikTok y LinkedIn .

La existencia del sitio universidadafa.com , donde se ofrece una variada oferta académica, incluyendo una Maestría en Dirección de Entidades Deportivas .

La falta absoluta de reconocimiento oficial para funcionar como institución universitaria. Además de exigir la interrupción inmediata de la promoción de la UNAFA, el ministerio dispuso que la AFA presente un descargo a través del sistema TAD en un plazo de cinco días hábiles, tal como establece la normativa aplicable. La notificación también remarca que las instituciones privadas sin autorización no pueden usar denominaciones universitarias ni expedir diplomas o grados académicos. El Gobierno, por su parte, aseguró que la intervención busca “proteger a estudiantes y familias frente a ofertas educativas que no cuentan con respaldo legal” y reafirmó su compromiso con la “integridad y calidad del sistema universitario argentino”.