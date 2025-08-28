La película de Guillermo Francella que es furor está en Netflix: no te la podés perder







En su desembarco en el catálogo de Netflix, esta ácida comedia de Gastón Duprat se convirtió en un éxito inesperado.

Algunas películas no suelen tener el éxito esperado en los cines, más allá de recibir buenas críticas. En el pasado, no había muchas posibilidades de redención en estos casos, pero con la aparición de las plataformas de streaming como Netflix esto ahora es posible.

Este es el caso de la película protagonizada por Guillermo Francella y Luis Brandoni "Mi obra maestra". La producción, dirigida y escrita por Gastón Duprat recibió distintos premios en festivales y, aunque no recaudó lo que se esperaba, desde que está en la plataforma se convirtió en lo más visto en Argentina.

De qué trata Mi obra maestra, la exitosa película de Netflix El film tiene como protagonista a Arturo Silva, un carismático vendedor de arte y su amigo de toda la vida, Renzo Nervi, un artista talentoso que se resiste a las reglas del mercado y mantiene un idealismo que combate a la moda. Juntos, desarrollan una divertida dinámica cuando se asocian con el objetivo de vender las obras de arte de Renzo.

En la trama se puede ver cómo se enfrentar a la decadencia de sus profesiones en un nuevo mundo donde el arte a quedado fuertemente relegado. En ese contexto, Arturo tiene una idea para devolverle a Renzo el lugar que cree que merece, pero la jugada desencadena una serie de engaños, enredos, discusiones y dilemas morales que ponen a prueba su amistad y sus principios.

Netflix: tráiler de Mi obra maestra Embed - MI OBRA MAESTRA Tráiler Español (2018) Netflix: elenco de Mi obra maestra Guillermo Francella (Arturo Silva)

Santiago Korovsky (Mateo)

Luis Brandoni (Renzo Nervi)

Julio Marticorena (Larsen)

Andrea Frigerio (Dudú)

María Soldi (Laurita)

