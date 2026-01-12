Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 12 de enero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El BCRA compró dólares por sexto día consecutivo y las reservas suben más de u$s370 millones.

El dólar oficial minorista cerró a $1.440 para la compra y a $1.490 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.483,19 para la venta.

Las reservas brutas internacionales subieron u$s372 millones este lunes y cerraron en u$s44.678 millones . La autoridad monetaria compró reservas por sexto día consecutivo, en esta oportunidad unos u$s55 millones, lo que equivale a un 12,4% del volumen operado en el mercado que esta rueda se posicionó en u$s443,520 millones .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.467,50.

El dólar blue cerró a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.548,45 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,5% .

Valor del dólar MEP hoy, lunes 12 de enero

El dólar MEP opera a $1.489,59 y la brecha con el dólar oficial es de 1,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 12 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.937.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 12 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.528,46, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 12 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s91.407, según Binance.