El dólar oficial minorista cerró a $1.440 para la compra y a $1.490 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.483,19 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 12 de enero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Real blue: a cuánto opera este lunes 12 de enero
Mercados: los dólares comenzaron la semana en calma, pero los activos caen ante un escenario complejo desde el exterior
Las reservas brutas internacionales subieron u$s372 millones este lunes y cerraron en u$s44.678 millones. La autoridad monetaria compró reservas por sexto día consecutivo, en esta oportunidad unos u$s55 millones, lo que equivale a un 12,4% del volumen operado en el mercado que esta rueda se posicionó en u$s443,520 millones.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 12 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.467,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 12 de enero
El dólar blue cerró a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, lunes 12 de enero
El dólar CCL cotiza a $1.548,45 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,5%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 12 de enero
El dólar MEP opera a $1.489,59 y la brecha con el dólar oficial es de 1,5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 12 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.937.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 12 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.528,46, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 12 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s91.407, según Binance.
