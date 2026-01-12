Turismo cultural: el destino de San Luis para visitar este verano que está lleno de naturaleza y fe

Este sitio es una gran alternativa para las vacaciones, ya que combina varios aspectos que dejarán encantados a sus visitantes.

Para los más espirituales, este rincón del país ofrece una gran alternativa para las vacaciones.

El turismo suele ofrecer muchas opciones para elegir a la hora de recorrer cualquier provincia del país. Hay distintas actividades o lugares específicos para conocer que pueden ajustarse a lo que uno mismo, con amigos, en soledad o en familia, elija para disfrutar de unas vacaciones acordes.

Al haber tantas alternativas, también existen quienes, más allá de lo típico, buscan aspectos llamativos pero importantes a la hora de decidir. Entre ellos está la fe, y San Luis cuenta con un rincón en particular que dejará conformes a quienes elijan visitarlo.

Renca está ubicada en el departamento Chacabuco , al noreste de la provincia de San Luis, dentro de la región del Valle de Conlara . Se encuentra a unos 150 kilómetros de la ciudad de San Luis, cerca de localidades como Concarán y La Toma.

El pueblo tiene muchas opciones para quienes lo visiten, garantizando una experiencia única para los que lo elijan como destino.

Es uno de los asentamientos más antiguos de la provincia, con orígenes que se remontan al siglo XVIII, y su nombre se asociaría con la voz mapuche que significa “ hierba andina” . El pueblo se desarrolla a orillas del río Conlara, rodeado por un paisaje de sierras y valles que caracteriza esta parte de San Luis.

Uno de los principales atractivos para visitar en verano es el balneario municipal , emplazado a orillas del río Conlara . El espacio renovado cuenta con zonas para bañarse, camping, asadores y áreas de descanso, lo que permite combinar el contacto con el agua y la naturaleza en un entorno seguro y tranquilo.

Cerca del pueblo se encuentra el Dique San Felipe, un espejo de agua de gran tamaño que permite actividades como pesca, deportes acuáticos y caminatas por senderos naturales. La vegetación autóctona y las playas de arena suave complementan la experiencia de verano en este entorno serrano.

Renca también destaca por su valor histórico y religioso. La capilla del Señor de Renca, construida en el siglo XVIII, convoca a miles de peregrinos, especialmente durante la fiesta patronal que se celebra cada 3 de mayo.

En el centro urbano, la Plaza Granaderos Puntanos y la Casa Histórica Provincial José Santos Ortiz ofrecen un recorrido cultural que recuerda el papel de la localidad en las luchas por la independencia. Quienes gustan de actividades al aire libre pueden explorar la ribera del río Conlara para hacer caminatas, avistaje de aves o simplemente disfrutar de picnics bajo la sombra de árboles autóctonos.

Cómo ir hasta Renca

Llegar a Renca desde la ciudad de San Luis es relativamente sencillo y se realiza principalmente por carretera. La opción más directa es viajar en automóvil por la Ruta Provincial 20 en dirección norte hasta La Toma y, desde allí, tomar el acceso hacia Concarán por la Ruta Provincial 55. Luego, se continúa por la RP55 hasta un desvío hacia Renca, que está claramente señalizado y conduce directamente al pueblo.

Quienes llegan desde otras provincias pueden aterrizar en el aeropuerto de San Luis y luego continuar el trayecto en auto o en transporte terrestre hasta la localidad o mismo en la terminal de ómnibus, donde hay colectivos que van directo al destino.