¿Estás muerto?: la aplicación para personas que viven solas que revoluciona el mercado chino

Se trata de una plataforma que activa una alarma si el usuario no se conecta cada 48 horas y que se ubicó entre las aplicaciones más vendidas del gigante asiático.

"¿Estás muerto?" es la aplicación que causa furor en China.

China se vio revolucionada en el último tiempo por una aplicación destinada a personas que viven solas y que se ha convertido en una de la más vendidas del país. "¿Estás muerto?", es la plataforma que activa una alarma si el usuario no se conecta cada 48 horas y es furor en el gigante asiático.

Se trata de una aplicación desarrollada por Moonscape Technologies, que se introduce como "herramienta de seguridad diseñada para quienes viven solos para hacer la vida en soledad más reconfortante".

Pese a que su nombre generó controversia, "¿Estás muerto?" se ubicó desde el domingo entre las aplicaciones más vendidas de la tienda iOS en China. El nombre en chino ("Sileme") es un juego de palabras con el nombre de una popular aplicación de entrega de comida.

En 2024, las personas solas representaban algo así como la quinta parte de todos los hogares chinos, ante un 15% de hace una década, según datos oficiales.

sileme app ¿Estás muerto? tiene un costo de ocho yuanes (1,15 dólares). "¿Estás muerto?": la app furor en China El programa tiene como ícono a un fantasma. Cuando un usuario lo descarga, este le pide introducir su nombre y el correo electrónico de un contacto de emergencia. "Si no has accedido durante dos días, el sistema enviará un correo electrónico a tu contacto de emergencia", explica la app.

Las principales críticas contra la aplicación se centraron en el nombre, el cual usuarios consideraron como "un poco violento". Además, algunos creen que es "un poco cara", ya que tiene un costo de ocho yuanes (1,15 dólares). En ese sentido, un estudiante de 20 años aseguró a AFP: "Si quisiera que mis abuelos descargaran esta aplicación, probablemente no podría decirles el nombre". Por su parte, el exeditor del Global Times, Hu Xijin, elogió el potencial de la aplicación y el impacto que podría tener para los ancianos, pero sugirió cambiar su nombre a "¿Estás vivo?". "De esta manera dará a los mayores que la usan más tranquilidad psicológica", agregó en redes sociales. La cuenta de la aplicación respondió que "considerará seriamente" cambiar el nombre. Sin embargo, otros consideran que es mejor mantenerlo y así "enfrentar el tema de la muerte".

