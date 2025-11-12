Impactante: el video del momento exacto en que descarriló la formación del tren Sarmiento en Liniers







El tren viajaba a 47 km/h cuando se salió de las vías a la altura de la estación Liniers. Hay 20 heridos, nueve con politraumatismos.

El hecho ocurrió a 100 metros de la estación Liniers.

Una formación del Tren Sarmiento descarriló este martes por la tarde a la altura de la estación Liniers, en la intersección de Rivadavia y Timoteo Gordillo, mientras circulaba a 47 kilómetros por hora. El episodio dejó 20 heridos, de los cuales nueve sufrieron politraumatismos, y provocó momentos de tensión entre los pasajeros que viajaban hacia Once.

Horas después, una cámara de seguridad registró el instante exacto del accidente. En las imágenes, la formación avanza normalmente hasta que una luz se enciende sobre las vías y, de inmediato, el tren se sale del carril. Las autoridades confirmaron que se realizaron pruebas toxicológicas y de alcoholemia a los responsables, y la investigación continúa para determinar las causas.

tren sarmiento El momento donde se descarrila el tren Sarmiento. Testimonios y escenas del caos Otros videos muestran a los pasajeros caminando por los rieles para evacuar el lugar, mientras que una grabación del interior revela una abertura en la zona del acoplamiento. También se registraron incidentes menores, como el de un hombre que arrojó una barra de metal contra una pantalla de información en medio de la suspensión del servicio.

tren sarmiento El momento exacto del descarrilamiento. X: @HombreGris_OK El comunicado oficial y los heridos Desde Trenes Argentinos informaron: “A las 15.50 de hoy se produjo el descalce de la formación 3358 que se dirigía de Moreno a Once, en la estación Liniers. El hecho se produjo en un cambio de vías. Ante el descalce, el tren frenó a tiempo según establece el protocolo de seguridad operacional”.

tren sarmiento El interior del tren tras el choque. X: @Hechosanderecho Once de los heridos fueron atendidos en el lugar, y otros nueve trasladados a los hospitales Santojanni, Vélez Sarsfield, Álvarez y Grierson. Entre ellos, dos menores recibieron atención por heridas leves.

El reclamo sindical En el lugar estuvo Rubén “Pollo” Sobrero, titular de la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria (UF), quien afirmó que el episodio ocurrió “en la zona del sistema de cambios que se instaló hace una semana”, y aseguró que “no se debió a una falla humana”. “Hace una semana se instaló un nuevo sistema de cambios, producto de algo que se venía pidiendo porque el que estaba era de 1930, y con el cual se evitan fallas humanas porque no permite que una persona abra el cambio cuando está pasando un tren, que fue lo que pasó”, continuó. Mientras las tareas de limpieza y reparación avanzan en la estación Liniers, las pericias continúan para determinar qué provocó el descarrilamiento. Los investigadores analizan el nuevo sistema de cambios, instalado apenas una semana antes del hecho, y los registros técnicos de la formación 3358.

