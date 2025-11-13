Ecuador: Daniel Noboa busca reformar la constitución e impulsa una votación popular y un referéndum







El presidente está de licencia temporal para hacer campaña electoral previo a la votación popular que se llevará a cabo este domingo para definir si se avanza con la reforma constitucional.

Daniel Noboa avanza para reformar la constitución de Ecuador. Télam

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó su optimismo sobre el referéndum constitucional que se llevará a cabo en el país el próximo domingo. El mandatario anticipó que el triunfo será "en el momento que se den los resultados" pero mientras tanto "tiene que seguir conversando con la gente".

Previo al referendo, entre el 9 y el 13 de noviembre, Noboa goza de una licencia temporal otorgada por la Asamblea Nacional (el Parlamento) para hacer campaña a favor del plebiscito promovido por su Gobierno.

Durante este período, el mandatario sostuvo que va a buscar explicarle a la ciudadanía los motivos para respaldar la consulta popular y el referendo constitucional sin caer en ninguna infracción electoral.

Desde el 1 de noviembre comenzó la campaña electoral que finalizará este jueves.

Ecuador llevará a cabo una consulta popular para llevar a cabo una reforma constitucional Un total de 16 organizaciones políticas y sociales están autorizadas para realizar actos de campaña a favor o en contra de las cuatro preguntas incluidas en el plebiscito, que servirán como termómetro político del respaldo al Gobierno de Noboa.

Más de 13,9 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para pronunciarse en la consulta popular respecto a si están o no de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución. Los votantes también deberán responder "Sí" o "No" en un referendo constitucional que plantea tres preguntas relacionadas con eliminar la prohibición a establecer bases militares extranjeras en Ecuador, reducir el número de legisladores y eliminar el financiamiento estatal a partidos políticos. El mandatario reiteró este miércoles la necesidad de reformar la Constitución vigente desde 2008, promovida durante el Gobierno del entonces presidente Rafael Correa (2007-2017). "Tenemos una Constitución que tiene mucho negativo mucha prohibición. En vez de estar con una Constitución proactiva, es una Constitución de castigo", señaló. "No es cómo voy a escribir yo la Constitución, va a haber 80 asambleístas constituyentes, en el caso de que gane la pregunta el 16 y esos asambleístas que van a ser elegidos por el pueblo van a darle forma a la Constitución", agregó Noboa.