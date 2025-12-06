"Las voces del otro lado de las rejas": una campaña global expone el impacto invisible de la prisión en las familias

Prison Insider y ACiFaD exponen el impacto emocional, económico y social que la prisión genera en las familias de personas detenidas. A través de una docuserie de seis episodios, buscan posicionar a los familiares como actores clave en la defensa de los derechos humanos.

Prison Insider, en alianza con ACiFaD (Argentina) y organizaciones de Brasil, Canadá, Francia, México y Reino Unido, lanzó “Las voces del otro lado de las rejas” , una campaña internacional que busca visibilizar un aspecto poco explorado del sistema penitenciario: el impacto de la privación de libertad en quienes quedan afuera de los muros.

La iniciativa -realizada junto a Amparar (Brasil), Relais Famille (Canadá), OIP-SF (Francia), Documenta (México) y POPS (Reino Unido)- pone el foco en las familias, uno de los eslabones más vulnerables y frecuentemente invisibilizados por las políticas penitenciarias. El proyecto busca reforzar el papel de estas organizaciones como agentes de cambio y sensibilizar a la sociedad a través de contenidos multimedia , entre ellos una docuserie original.

El corazón de la campaña es una docuserie de seis episodios construida a partir de testimonios de madres, padres, hijas, esposas y hermanas de personas privadas de libertad. Sus relatos reconstruyen la dimensión humana del encierro: la violencia institucional, la estigmatización social, los costos económicos y afectivos, y la sensación permanente de abandono por parte del sistema penitenciario.

Los episodios muestran cómo el encarcelamiento no solo recae sobre quien cumple condena; también golpea a quienes sostienen la vida cotidiana desde afuera, muchas veces sin acompañamiento estatal, expuestos a discriminación y precariedad. La campaña se propone transformar la narrativa pública sobre la privación de libertad y posicionar a las organizaciones de familiares como actores clave en la defensa de derechos humanos.

El 23 de octubre , Prison Insider y las organizaciones asociadas realizaron un evento internacional en línea para presentar oficialmente la docuserie. La actividad reunió a familiares, periodistas, académicos, activistas y público general, y funcionó como un espacio de reflexión colectiva sobre la dimensión social de la prisión y la fortaleza de quienes acompañan a las personas detenidas.

El encuentro también permitió compartir experiencias entre países y reafirmar la necesidad de políticas penitenciarias que contemplen el impacto emocional, económico y comunitario que el encarcelamiento genera fuera de las cárceles.

Una campaña para movilizar a la sociedad

Con “Las voces del otro lado de las rejas”, Prison Insider y las asociaciones aliadas buscan generar conciencia pública, movilizar a la ciudadanía y consolidar a estas organizaciones como referentes de transformación social. La intención es abrir un debate necesario sobre la dignidad, los derechos y la protección de las familias atravesadas por el sistema penal.

La campaña invita a seguir el contenido, ver los episodios y compartir las historias para amplificar el mensaje. También se encuentra disponible un Dossier de Prensa con material detallado sobre el proyecto.

Prison Insider es una plataforma internacional dedicada a informar sobre las condiciones de vida en cárceles de todo el mundo, con el objetivo de visibilizar vulneraciones de derechos humanos, combatir la tortura y promover estándares de dignidad para las personas privadas de libertad. Publica contenido en español, francés e inglés, y trabaja con un equipo multidisciplinario que recopila, verifica y compara datos para alimentar el debate público.

Desde su creación en 2015, la organización produce testimonios, entrevistas, podcasts y análisis que permiten entender y contrastar realidades carcelarias en distintos países, poniendo el foco en el respeto de los derechos fundamentales.

En tanto, ACiFaD es una organización argentina conformada por mujeres familiares de personas detenidas y profesionales especializados en acompañamiento psicosocial y jurídico. Su misión es visibilizar y enfrentar los impactos específicos que la prisión genera en los hogares, especialmente en mujeres e infancias, promoviendo el fortalecimiento comunitario y la defensa de derechos.