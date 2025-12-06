SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

6 de diciembre 2025 - 16:14

"Las voces del otro lado de las rejas": una campaña global expone el impacto invisible de la prisión en las familias

Prison Insider y ACiFaD exponen el impacto emocional, económico y social que la prisión genera en las familias de personas detenidas. A través de una docuserie de seis episodios, buscan posicionar a los familiares como actores clave en la defensa de los derechos humanos.

Prison Insider es una plataforma internacional dedicada a informar sobre las condiciones de vida en cárceles de todo el mundo.

Prison Insider, en alianza con ACiFaD (Argentina) y organizaciones de Brasil, Canadá, Francia, México y Reino Unido, lanzó “Las voces del otro lado de las rejas”, una campaña internacional que busca visibilizar un aspecto poco explorado del sistema penitenciario: el impacto de la privación de libertad en quienes quedan afuera de los muros.

La iniciativa -realizada junto a Amparar (Brasil), Relais Famille (Canadá), OIP-SF (Francia), Documenta (México) y POPS (Reino Unido)- pone el foco en las familias, uno de los eslabones más vulnerables y frecuentemente invisibilizados por las políticas penitenciarias. El proyecto busca reforzar el papel de estas organizaciones como agentes de cambio y sensibilizar a la sociedad a través de contenidos multimedia, entre ellos una docuserie original.

Informate más

Una docuserie para escuchar lo que el sistema silencia

El corazón de la campaña es una docuserie de seis episodios construida a partir de testimonios de madres, padres, hijas, esposas y hermanas de personas privadas de libertad. Sus relatos reconstruyen la dimensión humana del encierro: la violencia institucional, la estigmatización social, los costos económicos y afectivos, y la sensación permanente de abandono por parte del sistema penitenciario.

Los episodios muestran cómo el encarcelamiento no solo recae sobre quien cumple condena; también golpea a quienes sostienen la vida cotidiana desde afuera, muchas veces sin acompañamiento estatal, expuestos a discriminación y precariedad. La campaña se propone transformar la narrativa pública sobre la privación de libertad y posicionar a las organizaciones de familiares como actores clave en la defensa de derechos humanos.

Un lanzamiento internacional para amplificar el mensaje

El 23 de octubre, Prison Insider y las organizaciones asociadas realizaron un evento internacional en línea para presentar oficialmente la docuserie. La actividad reunió a familiares, periodistas, académicos, activistas y público general, y funcionó como un espacio de reflexión colectiva sobre la dimensión social de la prisión y la fortaleza de quienes acompañan a las personas detenidas.

El encuentro también permitió compartir experiencias entre países y reafirmar la necesidad de políticas penitenciarias que contemplen el impacto emocional, económico y comunitario que el encarcelamiento genera fuera de las cárceles.

Una campaña para movilizar a la sociedad

Con “Las voces del otro lado de las rejas”, Prison Insider y las asociaciones aliadas buscan generar conciencia pública, movilizar a la ciudadanía y consolidar a estas organizaciones como referentes de transformación social. La intención es abrir un debate necesario sobre la dignidad, los derechos y la protección de las familias atravesadas por el sistema penal.

La campaña invita a seguir el contenido, ver los episodios y compartir las historias para amplificar el mensaje. También se encuentra disponible un Dossier de Prensa con material detallado sobre el proyecto.

Prison Insider es una plataforma internacional dedicada a informar sobre las condiciones de vida en cárceles de todo el mundo, con el objetivo de visibilizar vulneraciones de derechos humanos, combatir la tortura y promover estándares de dignidad para las personas privadas de libertad. Publica contenido en español, francés e inglés, y trabaja con un equipo multidisciplinario que recopila, verifica y compara datos para alimentar el debate público.

Desde su creación en 2015, la organización produce testimonios, entrevistas, podcasts y análisis que permiten entender y contrastar realidades carcelarias en distintos países, poniendo el foco en el respeto de los derechos fundamentales.

En tanto, ACiFaD es una organización argentina conformada por mujeres familiares de personas detenidas y profesionales especializados en acompañamiento psicosocial y jurídico. Su misión es visibilizar y enfrentar los impactos específicos que la prisión genera en los hogares, especialmente en mujeres e infancias, promoviendo el fortalecimiento comunitario y la defensa de derechos.

