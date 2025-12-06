Córdoba celebró 16 años de jazz con un festival que vibró en toda la provincia

Córdoba volvió a convertirse en territorio de improvisación, armonía y encuentros musicales. Más de 200 artistas desembarcaron en la provincia para dar vida a la 16ª edición del Festival Internacional de Jazz.

Jazz. Una propuesta que reafirmó por qué Córdoba es conocida como la “Tierra de Festivales”.

Lo que comenzó como una apuesta cultural se consolidó, una vez más, como uno de los eventos de jazz más importantes de Argentina y la región. Organizado por la Agencia Córdoba Cultura , el festival ofreció casi 20 conciertos gratuitos en una red de escenarios que unió la capital con el interior provincial, llevando el género a nuevos públicos y dinamizando el turismo cultural.

La grilla de esta edición volvió a poner la vara alta. Con más de 200 músicos en escena, el festival presentó una programación de clase mundial. La presencia de artistas internacionales fue uno de los signos distintivos del encuentro, que buscó enriquecer la experiencia musical con voces y estilos provenientes de diversos rincones del planeta.

El reconocido bandoneonista Javier Girotto llegó desde Italia para presentar su proyecto Aires Tango , mientras que Europa también estuvo representada por el saxofonista francés Baptiste Herbin y el pianista polaco Adam Pieroczyk .

Desde Brasil participaron el saxofonista Marcelo Martins y la cantante Juliana Cortes , en tanto que el pianista Orión Lion viajó desde Chile. El cruce de culturas se completó con el dúo formado por el saxofonista Alon Farber (Israel) y el percusionista Jorge Pérez-Albela (Perú), quienes llevaron al escenario una fusión de ritmos globales.

El jazz argentino también tuvo un rol relevante con figuras de referencia como Adrián Iaies , el dúo Julio Goytia–Rony López (Tucumán) y Noise Jazz Merlo (Buenos Aires). La escena cordobesa brilló con artistas como Horacio Burgos , Gustavo Lorenzatti , Héctor Tortosa , además de la histórica Small Jazz Band , La Colmena Big Band y numerosos talentos emergentes.

Una provincia convertida en escenario

El espíritu federal del festival volvió a ser una de sus marcas más celebradas. En Córdoba capital, los conciertos se realizaron en espacios emblemáticos como el Teatro Libertador San Martín, el Teatro Real, el Centro Cultural Córdoba y la Capilla y Explanada del Paseo del Buen Pastor.

El jazz también resonó en el interior provincial, con presentaciones en:

Capilla del Monte (Sala Enrique Muiño)

Río Cuarto (Teatro Municipal)

La Cumbre (Sala Berti)

San Francisco (Teatrillo Municipal)

El evento se complementó con intervenciones urbanas, talleres, actividades de formación y propuestas participativas. El lanzamiento, a cargo de la Small Jazz Band junto a los bailarines de Swing City, incluyó una exposición de autos antiguos que aportó color y espíritu retro al inicio del festival.

Impacto en el turismo y la cultura cordobesa

La 16ª edición del Festival Internacional de Jazz reunió a una audiencia diversa de melómanos, turistas y público general. La extensa agenda gratuita subrayó el compromiso de la Agencia Córdoba Cultura con la accesibilidad y la democratización del arte.

En términos económicos, el festival impulsó la ocupación hotelera, la gastronomía y el comercio local, reforzando el peso del turismo cultural en la provincia. En lo artístico, consolidó a Córdoba como un polo creativo capaz de organizar eventos de escala global y de visibilizar tanto a sus músicos como a la riqueza del género.

Con su energía, diversidad y espíritu comunitario, el Festival Internacional de Jazz de Córdoba volvió a demostrar que la música es un puente entre territorios, generaciones y miradas. En noviembre, la provincia ofreció mucho más que paisajes: ofreció ritmo, historia y una experiencia cultural que dejó huella.