El mercado automotor argentino está experimentando un cambio interesante: las marcas chinas fueron ganando terreno ofreciendo vehículos accesibles, bien equipados y con tecnología moderna. Estas alternativas se posicionan como opciones atractivas frente a los modelos tradicionales, combinando precios competitivos con soluciones pensadas tanto para la ciudad como para quienes necesitan transporte práctico y eficiente.

A continuación, un repaso por algunos de los modelos más destacados que hoy pueden encontrarse en concesionarias argentinas.

JAC se posicionó con fuerza en el segmento de los utilitarios deportivos. Su modelo más accesible es el S2 FL , pensado para un uso urbano, que ofrece buen nivel de confort y seguridad a un precio de alrededor de u$s19.900 . Para quienes buscan más espacio, el S4 aparece como alternativa, con un valor estimado en u$s27.900 .

Chery fue la primera marca china en instalarse en el país y logró sostenerse gracias a una gama amplia de SUV compactos. El Tiggo 4 PRO Comfort se ofrece a u$s25.990 , mientras que la versión Luxury , con más tecnología y equipamiento, llega u$s 29.500 .

Reconocida por sus minitrucks, DFSK ofrece opciones económicas para el trabajo como el C31 (cabina simple) y el C32 (doble), desde U$S 18.500 . También cuenta con el furgón C35 , pensado para reparto urbano, con un precio cercano a U$S 21.500 .

c35

BAIC: SUVs y una apuesta eléctrica

BAIC diversificó su propuesta con modelos como el X35, un SUV compacto que ronda los u$s28.200, y el sedán U5 Plus, desde u$s25.600. La marca también introdujo una versión eléctrica de este último, a u$s28.900.

baic-u5-plus

Lifan: practicidad en SUV y utilitarios

El X70, un SUV mediano, se ofrece en torno a los $38.600.000. En paralelo, la línea KyC Mamut apunta al trabajo con minitrucks de cabina simple y doble, incluso con variantes a GNC, desde $26.460.000.

KYC-MAMUT

Great Wall y Haval: pick-ups y SUV con más equipamiento

Del mismo grupo empresarial, ofrecen propuestas más robustas. La pick-up Great Wall Poer Elite 4×2 se ubica en U$S 34.446, mientras que el SUV Haval Jolion Luxury se destaca en el segmento con un valor de U$S 30.855.

jolion-snow-white

poer

Jetour: espacio y diseño

La marca desembarcó con el X70, un SUV con capacidad para siete pasajeros y un enfoque familiar. Su precio aproximado es de u$s35.500.

x70

Los autos de origen chino ya no son una rareza en el mercado argentino. Con propuestas que abarcan desde utilitarios económicos hasta SUVs con buen nivel de tecnología, se posicionan como alternativas atractivas frente a las marcas tradicionales.

Vale considerar que los valores indicados son referenciales y pueden cambiar dependiendo de la versión del modelo, el concesionario y la situación del mercado.