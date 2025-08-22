SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
22 de agosto 2025 - 07:44

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 2 de agosto

mercados bolsas acciones vivo finanzas inversiones bonos cedears adr
Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El mercado financiero sigue en tensión en la antesala de unas elecciones que aparecen como el punto de llegada del actual esquema monetario y cambiario, según consideran muchas voces en la city. Tras las sesiones del Congreso de la Nación, que arrojaron tanto derrotas como victorias para el Gobierno, hubo una reacción dispar. El S&P Merval y los ADRs subieron este jueves, pero cayeron los bonos en dólares y el tipo de cambio oficial operó al alza.

Además, el Banco Central realizó una flexibilización pequeña de la medida de ajuste de encajes bancarios luego de la extrema volatilidad de tasas. Los operadores financieros detectaron también la intervención del BCRA en el mercado de deuda en pesos.

En los mercados globales, hay fuerte expectativa por el discurso que este viernes dará Jerome Powell, el titular de la Fed, en Jackson Hole.

Live Blog Post

Boom de turismo al exterior: el gasto de dólares de los argentinos ya equivale a un tercio de la liquidación del agro

Mientras que el complejo oleaginoso-cerealero liquidó u$s16.750 millones en el primer semestre, el dólar barato propició una salida neta de u$s5.360 millones por turismo, es decir, el equivalente a 32% del ingreso del agro. En julio los gastos de los argentinos en el exterior se mantendrían en niveles récord.

Por Erika Cabrera

Live Blog Post

Tras la montaña rusa de las cauciones, el BCRA definió un nuevo ajuste en encajes para intentar calmar el mercado de tasas

En medio del debarajuste con las tasas en pesos, el Banco Central (BCRA) definió este jueves una nueva modificación en el cálculo del efectivo mínimo (encajes) que deben mantener los bancos, tal como había anticipado Ámbito. Esta medida busca flexibilizar la operatoria diaria de las entidades monetarias, y les permite mayor eficiencia en la gestión de liquidez, especialmente en un contexto donde el BCRA había pasado a medir encajes de forma diaria en lugar de por promedio mensual.

Por Solange Rial

Live Blog Post

Gran expectativa en Jackson Hole: Wall Street espera señales de Jerome Powell ante crecientes dudas sobre un recorte de tasas

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, hablará este viernes en el tradicional simposio de Jackson Hole y el mercado espera definiciones sobre la política monetaria de EEUU. La gran incógnita es si dará alguna señal de recorte de tasas, en un contexto donde los últimos datos económicos muestran un panorama ambiguo respecto al impacto de los aranceles. A la vez, la inflación se mantiene elevada y se intensifica el asedio político de Donald Trump sobre el titular de la Fed.

Por Juan Marcos Pollio

Live Blog Post

La city descuenta un triunfo electoral de La Libertad Avanza en octubre, pero anticipa ajustes en el frente cambiario y monetario

Las apuestas por un triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas de octubre se consolidan en la city al calor de las últimas encuestas. Sin embargo, incluso entre los operadores más optimistas persiste una advertencia: el actual rumbo económico despierta dudas sobre su sostenibilidad y enfrenta fuertes desafíos en el frente cambiario y monetario.

Por Juan Carlos Cáceres

Live Blog Post

Los bonos en dólares volvieron a ceder y subieron fuerte las Lecaps ante presunta intervención oficial en tasas

Los activos argentinos operaron con alta volatilidad, mientras el mercado continúa monitoreando las votaciones en el Congreso, que pueden afectar al superávit fiscal.

Por Santiago Reina

Live Blog Post

Se despertó el dólar oficial: trepó casi $23 en dos ruedas y dejó atrás el piso de $1.300

El tipo de cambio trepó en el segmento mayorista, al tiempo que los contratos futuros avanzaron este jueves.

Live Blog Post

El consumo en mayoristas se hundió por tercer mes seguido y en shoppings sufrió su primera caída anual en 8 meses

En un contexto de salarios estancados, las ventas en mayoristas tocaron un nuevo mínimo de la serie que mide INDEC. En supermercados hay un estancamiento desde marzo.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias