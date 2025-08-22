Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 2 de agosto

El mercado financiero sigue en tensión en la antesala de unas elecciones que aparecen como el punto de llegada del actual esquema monetario y cambiario, según consideran muchas voces en la city. Tras las sesiones del Congreso de la Nación, que arrojaron tanto derrotas como victorias para el Gobierno, hubo una reacción dispar. El S&P Merval y los ADRs subieron este jueves, pero cayeron los bonos en dólares y el tipo de cambio oficial operó al alza.
Boom de turismo al exterior: el gasto de dólares de los argentinos ya equivale a un tercio de la liquidación del agro
Mientras que el complejo oleaginoso-cerealero liquidó u$s16.750 millones en el primer semestre, el dólar barato propició una salida neta de u$s5.360 millones por turismo, es decir, el equivalente a 32% del ingreso del agro. En julio los gastos de los argentinos en el exterior se mantendrían en niveles récord.
Por Erika Cabrera
Dejá tu comentario