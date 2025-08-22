Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 2 de agosto

Live Blog Post

Gran expectativa en Jackson Hole: Wall Street espera señales de Jerome Powell ante crecientes dudas sobre un recorte de tasas

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, hablará este viernes en el tradicional simposio de Jackson Hole y el mercado espera definiciones sobre la política monetaria de EEUU. La gran incógnita es si dará alguna señal de recorte de tasas, en un contexto donde los últimos datos económicos muestran un panorama ambiguo respecto al impacto de los aranceles. A la vez, la inflación se mantiene elevada y se intensifica el asedio político de Donald Trump sobre el titular de la Fed.

Por Juan Marcos Pollio