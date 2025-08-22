Las bolsas del mundo suben, mientras los inversores aguardan un mensaje clave del presidente de la Fed







Los inversores estarán atentos a si el titular de la Reserva Federal dará alguna pista sobre el próximo movimiento de tipos de interés en la próxima reunión del organismo.

Crecen las dudas sobre qué hará la Fed. Depositphotos

Los futuros de Wall Street adelantan una jornada positiva sobre el cierre de la semana. Sin embargo, lo que definirá el tono de la rueda será la lectura que harán los mercados internacionales del discurso que dará este viernes el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en el simposio de bancos centrales en Jackson Hole.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Mientras, en el resto del mundo la tendencia también es positiva. En Asia, la bolsa de Shanghái cerró este viernes con una fuerte suba de 1,45%; en Hong Kong, el Hang Seng aumentó 0,93% y el Nikkei 225 japonés mostró un leve incremento de 0,02%.

En Europa, el índice Euro Stoxx 50 sube 0,34%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,14%, el CAC francés opera un 0,24% al alza y el FTSE de Reino Unido anota un verde de 0,08%.

Habla Powell: ¿la Fed recortará la tasa? Wall Street, pero también la Casa Blanca, pondrá mucha atención al discurso que Powell pronunciará este viernes a las 11 en el simposio económico anual de la Fed en Jackson Hole, Wyoming. Será la última intervención que hará Powell como titular del organismo en el evento que reúne a los principales bancos centrales, ya que su mandato termina en mayo.

Si durante su discurso el presidente de la Fed adopta una visión más pesimista del mercado laboral, eso podría abrir la puerta a una reducción de tasas en la próxima reunión del organismo en septiembre. Sin embargo, también es probable que mantenga el tono cauteloso que tuvo durante todo el año.

Trump Jerome Powell (1).jpg Powell es constantemente atacado por la gestión de Donald Trump. Se esperan anuncios de Trump Dos horas después de que hable Powell, el presidente norteamericano, Donald Trump, también tendrá una intervención pública. Además de los constantes ataques a la Fed, se espera que haya novedades en la política comercial de EEUU. Según Reuters, la administración Trump está considerando un plan para reasignar al menos u$s2.000 millones para financiar proyectos minerales críticos y aumentar la influencia del Secretario de Comercio Howard Lutnick sobre ese sector estratégico.