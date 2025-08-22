SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
22 de agosto 2025 - 08:42

Las bolsas del mundo suben, mientras los inversores aguardan un mensaje clave del presidente de la Fed

Los inversores estarán atentos a si el titular de la Reserva Federal dará alguna pista sobre el próximo movimiento de tipos de interés en la próxima reunión del organismo.

Crecen las dudas sobre qué hará la Fed.&nbsp;

Crecen las dudas sobre qué hará la Fed. 

Depositphotos

Mientras, en el resto del mundo la tendencia también es positiva. En Asia, la bolsa de Shanghái cerró este viernes con una fuerte suba de 1,45%; en Hong Kong, el Hang Seng aumentó 0,93% y el Nikkei 225 japonés mostró un leve incremento de 0,02%.

Informate más

En Europa, el índice Euro Stoxx 50 sube 0,34%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,14%, el CAC francés opera un 0,24% al alza y el FTSE de Reino Unido anota un verde de 0,08%.

Habla Powell: ¿la Fed recortará la tasa?

Wall Street, pero también la Casa Blanca, pondrá mucha atención al discurso que Powell pronunciará este viernes a las 11 en el simposio económico anual de la Fed en Jackson Hole, Wyoming. Será la última intervención que hará Powell como titular del organismo en el evento que reúne a los principales bancos centrales, ya que su mandato termina en mayo.

Si durante su discurso el presidente de la Fed adopta una visión más pesimista del mercado laboral, eso podría abrir la puerta a una reducción de tasas en la próxima reunión del organismo en septiembre. Sin embargo, también es probable que mantenga el tono cauteloso que tuvo durante todo el año.

Trump Jerome Powell (1).jpg
Powell es constantemente atacado por la gestión de Donald Trump.

Powell es constantemente atacado por la gestión de Donald Trump.

Se esperan anuncios de Trump

Dos horas después de que hable Powell, el presidente norteamericano, Donald Trump, también tendrá una intervención pública. Además de los constantes ataques a la Fed, se espera que haya novedades en la política comercial de EEUU.

Según Reuters, la administración Trump está considerando un plan para reasignar al menos u$s2.000 millones para financiar proyectos minerales críticos y aumentar la influencia del Secretario de Comercio Howard Lutnick sobre ese sector estratégico.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias