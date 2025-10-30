El dólar blue cayó por segunda jornada consecutiva y tocó mínimos desde el 15 de octubre. Sucedió en medio de una jornada tranquila para el resto de las cotizaciones.
El dólar blue cayó por segunda jornada consecutiva y tocó mínimos de 15 días
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 30 de octubre
El informal cotizó a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De esta manera, la brecha con el dólar oficial quedó en el 1,2%.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, jueves 30 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.438.
Valor del CCL hoy, jueves 30 de octubre
El dólar CCL retrocede 0,1% y cotiza a $1.486,41,.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 30 de octubre
El dólar MEP cae 0,7% y opera a $1465,12.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 30 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 30 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.470,82, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 30 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s107.638, según Binance.
